Λάμπρος Φισφής: Δεν έχει όρια η σάτιρα

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Λάμπρος Φισφής και μίλησε τόσο για τη σειρά «Έχω παιδιά» και την πατρότητα όσο και για τη σάτιρα.

Ο γνωστός καλλιτέχνης ήταν καλεσμένος το Σάββατο (07.03.2026) καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και μίλησε για όλα στη Σίσσυ Χρηστίδου. Ο Λάμπρος Φισφής μιλώντας για τη επιτυχημένη σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», δήλωσε ότι για να γράψει το σενάριο εμπνέεται από διάφορες ιστορίες.

«Υπάρχουν κάποιες προσωπικές ιστορίες που μπορεί να εμφανιστούν ή οτιδήποτε, αλλά μετά πρέπει να βρεις κι από όλο τον κύκλο σου, απ’ τους ανθρώπους, τους φίλους, τους γονείς δηλαδή των φίλων των παιδιών σου, τους ανθρώπους που συναντάς στο πάρκο, τους ανθρώπους που θα δεις σε ένα πάρτι, τους συγγενείς σου που έχουν παιδιά και απλά κλέβεις πράγματα από κει για να τα βάλεις στη σειρά. Δεν έχω άπειρες ιστορίες δηλαδή, δικές μου», είπε για τη σειρά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο πρώτο σίριαλ που έγραψε που ήταν η «Γενιά των 592 ευρώ», και εξομολογήθηκε ότι έγραφε το σενάριο στο τραπέζι της κουζίνας του σπιτιού που έμενε με άλλους τέσσερις ανθρώοπους.

«Οπότε δεν υπήρχε χρόνος τύπου “κάτσε τώρα να κάτσουμε εδώ, να συγκεντρωθούμε”. Μετά έμπαινε άνθρωπος, έβγαινε άνθρωπος, φασαρίες, χαμός. Οπότε κάπως έμαθα να γράφω με αντιπερισπασμούς, με θόρυβο. Και τώρα, δε γίνεται. Δηλαδή εγώ ξεκινάω πολύ νωρίς να γράψω, δηλαδή 7 η ώρα είμαι ήδη και γράφω», δήλωσε ο Λάμπρος Φισφής.

Όσο για το τι σημαίνει να είναι κάποιος καλός πατέρας, υπογράμμισε: «Είναι πολλά πράγματα το να είσαι καλός μπαμπάς, αλλά δεν νομίζω ότι μπορώ να καταλήξω. Δηλαδή πρέπει να το ζήσω λίγο ακόμα και το ζεις κάθε μέρα. Δηλαδή προσπαθείς να δεις τι απ’ αυτά που έκανες ήταν καλά, τι ίσως μπορεί να βελτιώσεις.

Σίγουρα το να είσαι εκεί ας πούμε και να είσαι όντως εκεί, να μην είσαι σε εκατό διαφορετικά μέρη όταν είσαι με τα παιδιά, είναι κάτι σημαντικό. Να τους αφιερώνεις χρόνο, να κάτσεις να τ’ ακούς, να μιλάς μαζί τους, να παίζεις μαζί τους… Είναι, πολλά κομμάτια. Νομίζω πρέπει να αλλάζεις ρόλους. Δηλαδή πρέπει να είσαι και λίγο φίλος, πρέπει να είσαι και λίγο αυστηρός, πρέπει ξέρεις, να παίζεις μαζί τους. Δηλαδή αλλάζεις, δεν μπορείς να είσαι ένα πράγμα, τύπου “είμαι ο αυστηρός μπαμπάς, τελείωσε”».

Τέλος, ο Λάμπρος Φισφής αναφέρθηκε στη σάτιρα, τονίζοντας ότι δεν έχει όρια.

«Δεν έχει όρια η σάτιρα. Τα βάζει ο κωμικός κάθε φορά τα όρια, σε συνάρτηση όμως και με το κοινό. Είναι μία αμοιβαία σχέση ανάμεσα στον κωμικό και το κοινό», είπε χαρακτηριστικά.