Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Είναι τα πρώτα Χριστούγενα χωρίς τον πατέρα μου και θα είναι πολύ δύσκολα»

Για τον αλησμόνητο Δημήτρη Κωνσταντάρα μίλησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και εξομολογήθηκε ότι τα φετινή Χριστούγεννα θα είναι δύσκολα για εκείνον και την οικογένειά του, καθώς θα είναι τα πρώτα χωρίς τον πατέρα του.

Ο γνωστός δημοσιογράφος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» το πρωί της Παρασκευής (28.11.2025) και μίλησε για όλα στην Κατερίνα Καινούργιου. Μάλιστα, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αναφέρθηκε στον ευτυχισμένο γάμο των γονιών του, ενώ μίλησε και για τα σχόλια που του έκανε ο Δημήτρης Κωνσταντάρας για τις εκπομπές του.

«Στο “Survivor” έχασα 22 κιλά σε 50 μέρες», είπε αρχικά στην Κατερίνα Καινούργιου και γρήγορα η κουβέντα στράφηκε γύρω από την απώλεια του πατέρα του.

«Με πετυχαίνεις σε μια πολύ καλή δύσκολη περίοδο. Για μένα τα Χριστούγεννα δεν είναι μελαγχολία, είναι πολύ χαρά. Εγώ τα απολαμβάνω τα Χριστούγεννα και επειδή θυμάμαι οικογενειακά τα Χριστούγεννα πάρα πολύ έντονα. Δεν μπορώ να πω πώς θα είναι, γιατί όντως είναι τα πρώτα χωρίς τον πατέρα μου και φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ δύσκολα από δω και πέρα για πάντα», είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

«Η μητέρα μου τραβάει το ζόρι το μεγάλο, γιατί ήταν μαζί 60 χρόνια. Ό,τι και να κάνουμε εμείς τα παιδιά, όσο και να πηγαίνω εγώ κάθε μέρα, η αδερφή μου που μένει από πάνω, πάντα θα κλείνει η πόρτα και θα είναι μία γυναίκα σε ένα σπίτι μεγάλο μόνη της. Ήταν από το Γυμνάσιο μαζί. Ήταν μαζί για πάντα», πρόσθεσε.

«Είχαμε διάφορες συνήθειες. Δεν ήμασταν παραδοσιακοί, αλλά είχαμε πολλά πράγματα που κάναμε μαζί. Βέβαια, ανεξαρτητοποιηθήκαμε και πολύ γρήγορα, και η αδερφή μου έφυγε για να σπουδάσει και να δουλέψει στην Αμερική. Και εμένα η μητέρα μου μου έλεγε «φύγε». Δεν ήταν η μάνα που έλεγε να κάτσει το ο γιος σπίτι. Εγώ έφυγα από το σπίτι μου πάρα πολύ νωρίς», είπε ακόμα για την οικογένειά του ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

«Εμένα οι γονείς μου το είχανε παιχνίδι το “ποιος θα φύγει πρώτος”. Το πρόβλημα το έχει αυτός που μένει, όχι αυτός που “φεύγει”», αποκάλυψε στη συνέχεια.

«Είπα στον πατέρα μου όλα όσα ήθελα πριν φύγει από τη ζωή πολλά χρόνια πριν. Γιατί το σκεφτόμουνα και το έλεγα και στην αδερφή μου. Καμιά φορά άμα είχαμε τσακωμούς, έλεγα “τι τσακώνεσαι ρε;”. Πόσα χρόνια μωρέ θα τους έχεις ακόμα;. Πόσα Χριστούγεννα θα κάνεις ακόμα; Πέντε, 10, 15, τρία, ένα; Άστο να πάει στην ευχή. Θα σου πει και μια κουβέντα παραπάνω. Πατέρας σου είναι, μητέρα σου είναι. Τι θα γίνει; Το κρατήσεις τώρα; Θα το κρατήσεις τώρα στον άνθρωπο που είναι 70 χρονών, που που σκέψου ότι μπορεί να μην τον ξαναδείς”», εξομολογήθηκε ακόμα ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Παράλληλα, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δήλωσε ότι ο πατέρας του ήταν σύμβουλος και καθοδηγητής στα επαγγελματικά του βήματα.

«Ήτανε περήφανος για πολλά μικρά πράγματα. Ήταν σαν να τον είχα σχεδόν στο ακουστικό μου, τον είχα στο τηλέφωνό μου. Ήταν ο δεύτερος αρχισυντάκτης πάντα και μου έλεγε από το πώς κάθομαι, τι φοράω, αν είναι λάθος, αν μιλάμε πάρα πολύ, αν καβαλάμε ο ένας με τον άλλον, αν τα μαλλιά της διπλανής δεν είναι ωραία, αν οτιδήποτε. Ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Επομένως και στα καλά δεν ήταν φειδωλός. Ήταν γενναιόδωρος πολύ, όπως ήταν και πάρα πολύ σκληρός στα στραβά. Και του το οφείλω αυτό και με βοήθησε πολύ. Όταν έχεις στο σπίτι σου τον πιο αυστηρό κριτή, που δεν θα σου χαριστεί, είναι δώρο», δήλωσε ακόμα ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για τα σχόλια που του έκανε ο πατέρας του για την επαγγελματική του πορεία στην τηλεόραση.