Lifestyle

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η νέα συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα του μία εβδομάδα μετά τον θάνατό του

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, είναι πολύ ενεργός στα social media, και τις τελευταίες μέρες μοιράζεται στα stories του παλιές οικογενειακές φωτογραφίες, στις οποίες φαίνεται ο ίδιος παιδάκι αλλά και ο πατέρας του σε νεαρή ηλικία
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Λάμπρος Κωνσταντάρας / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του βιώνει ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, μετά τον θάνατο του πολυαγαπημένου του πατέρα, του δημοσιογράφου Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, στις 24 Αυγούστου 2025, σκορπώντας τη θλίψη στον δημοσιογραφικό χώρος αλλά και στον χώρο του θεάματος. Ο γιος του, Λάμπρος Κωνσταντάρας και εγγονός του συνονόματού του και  θρύλου του ελληνικού κινηματογράφου, προσπαθεί να συνηθίσει τη νέα καθημερινότητα χωρίς τον πατέρα του εν ζωή.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, είναι πολύ ενεργός στα social media, και τις τελευταίες μέρες μοιράζεται στα stories του παλιές οικογενειακές φωτογραφίες, στις οποίες φαίνεται ο ίδιος παιδάκι αλλά και ο πατέρας του σε νεαρή ηλικία.

Σήμερα (31.08.2025) ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής, ανέβασε και πάλι 2 παλιές φωτογραφίες από τα παιδικά του χρόνια με την οικογένειά του.

Στις φωτογραφίες φαίνονται επίσης η γιαγιά του, η μητέρα του και η αδερφή του.

Instagram story

Instagram story

Μάλιστα, μία εκ των 2 φωτογραφιών είναι από το μακρινό 1989, στην οποία ο Δημήτρης Κωνσταντάρας φαίνεται να μιλάει μαζί με την συνάδελφό του, Έλενα Ακρίτα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Παύλος Βαρδινογιάννης – Κατερίνα Μπιρμπίλη Παπαδημητρίου: Παντρεύονται μέσα στον Σεπτέμβρη μετά από δύο χρόνια σχέσης
Αν και το ζευγάρι γνωρίζεται εδώ και πολλά χρόνια ο έρωτας τους χτύπησε την πόρτα πριν από δυο χρόνια και τώρα είναι έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα
Ο Παύλος Βαρδινογιάννης με την Κατερίνα Μπιρμπιλη Παπαδημητρίου 6
«Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»: Το σάουντρακ της τριλογίας είναι ξανά η πιο δημοφιλής μουσική ταινιών στο Ηνωμένο Βασίλειο
Οι ακροατές του Classic FM επέλεξαν τις αγαπημένες τους μουσικές συνθέσεις, με τη μουσική του Χάουαρντ Σορ από την ταινία φαντασίας, βασισμένη στα βιβλία του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, να κατακτά την πρώτη θέση
Πόστερ
Η τρυφερή φωτογραφία της Κατερίνας Καινούργιου με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και το σκυλάκι τους την Alaia
Η γνωστή παρουσιάστρια απολαμβάνει τις τελευταίες μέρας αδείας της, χαλαρώνοντας, πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, στην πρωινή ζώνη του Alpha
Κατερίνα Καινούργιου και Παναγιώτης Κουτσουμπής 15
Newsit logo
Newsit logo