Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η νέα συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα του μία εβδομάδα μετά τον θάνατό του

Μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του βιώνει ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, μετά τον θάνατο του πολυαγαπημένου του πατέρα, του δημοσιογράφου Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, στις 24 Αυγούστου 2025, σκορπώντας τη θλίψη στον δημοσιογραφικό χώρος αλλά και στον χώρο του θεάματος. Ο γιος του, Λάμπρος Κωνσταντάρας και εγγονός του συνονόματού του και θρύλου του ελληνικού κινηματογράφου, προσπαθεί να συνηθίσει τη νέα καθημερινότητα χωρίς τον πατέρα του εν ζωή.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, είναι πολύ ενεργός στα social media, και τις τελευταίες μέρες μοιράζεται στα stories του παλιές οικογενειακές φωτογραφίες, στις οποίες φαίνεται ο ίδιος παιδάκι αλλά και ο πατέρας του σε νεαρή ηλικία.

Σήμερα (31.08.2025) ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής, ανέβασε και πάλι 2 παλιές φωτογραφίες από τα παιδικά του χρόνια με την οικογένειά του.

Στις φωτογραφίες φαίνονται επίσης η γιαγιά του, η μητέρα του και η αδερφή του.

Μάλιστα, μία εκ των 2 φωτογραφιών είναι από το μακρινό 1989, στην οποία ο Δημήτρης Κωνσταντάρας φαίνεται να μιλάει μαζί με την συνάδελφό του, Έλενα Ακρίτα.