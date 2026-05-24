Λάμπρος Χούτος και Ελένη Σύρρα παντρεύονται – «Της έκανα τρεις προτάσεις γάμου» είπε ο πρώην ποδοσφαιριστής

«Από τότε που ξεκινήσαμε να συζούμε με την Ελένη ένιωθα ότι θέλω να παντρευτούμε» είπε μεταξύ άλλων ο Λάμπρος Χούτος
Λάμπρος Χούτος και Ελένη Σύρρα / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Ο Λάμπρος Χούτος και η Ελένη Σύρρα ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή να αποκαλύπτει μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», ότι χρειάστηκαν συνολικά τρεις προτάσεις γάμου, μέχρι να ακούσει το πολυπόθητο «ναι» από την αγαπημένη του.

Παρά τη δημοσιότητά τους, Λάμπρος Χούτος και Ελένη Σύρρα επιλέγουν σταθερά να κρατούν χαμηλούς τόνους, κάνοντας σπάνιες αλλά πολύ δεμένες δημόσιες εμφανίσεις. Εκείνη είναι ενεργή διεθνής καλαθοσφαιρίστρια (με θητεία σε Ολυμπιακό και Άρη), ενώ εκείνος υπήρξε κορυφαίος διεθνής ποδοσφαιριστής με καριέρα σε Ελλάδα (Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Πανιώνιο) και Ιταλία (Ρόμα, Ίντερ).

«Από τότε που ξεκινήσαμε να συζούμε με την Ελένη ένιωθα ότι θέλω να παντρευτούμε, μου το έβγαλε εξ αρχής. Της έχω κάνει τρεις προτάσεις γάμου, με τρία δαχτυλίδια μέχρι να μου πει το ναι» σχολίασε ο πρώην ποδοσφαιριστής.  

Στη συνέχεια, μίλησε για την καθημερινότητά τους, τονίζοντας ότι παίζουν συχνά μαζί ποδοβόλεϊ:  «Με την Ελένη παίζουμε ποδοβόλεϊ εδώ στο σπίτι που έχουμε ένα γηπεδάκι. Είναι πολύ καλή σε αυτό. Δε μπορεί βέβαια να με κερδίσει, αλλά μαθαίνει».

Εκτός από τα γήπεδα, μοιράζονται μεγάλο πάθος για τα ταξίδια και τις καλοκαιρινές εξορμήσεις, με αγαπημένους τους προορισμούς τα νησιά του Ιονίου

