«Κόπηκα στην Λάνα Ντελ Ρέι» θα λένε από εδώ και στο εξής πολλοί φοιτητές στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, αφού η ιδιαίτερη τραγουδίστρια γίνεται… μάθημα.

Το Ινστιτούτο Κλάιβ Ντέιβις του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης ενέταξε στο πρόγραμμά του μάθημα για τη Λάνα Ντελ Ρέι αυτό το φθινόπωρο. Το μάθημα «Θέματα στην ηχογραφημένη μουσική: Λάνα Ντελ Ρέι» διδάσκεται από τη δημοσιογράφο και συγγραφέα, Κάθι Αϊντόλι.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου θα εξετάζει τη συνεισφορά της τραγουδίστριας – τραγουδοποιού στην ποπ σκηνή του 21ου αιώνα, τη σχέση της με τον φεμινισμό, τις μουσικές της επιρροές και τους καλλιτέχνες που έχει επηρεάσει.

