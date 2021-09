Η Λάουρα Νάργες μιλάει πρώτη φορά για τη σχέση της με τον Χρήστο Σαντικάι στην κάμερα του MEGA Καλημέρα.

Η παρουσιάστρια Λάουρα Νάργες αποκαλύπτει την πρώτη γνωριμία με τον Χρήστο Σαντικάι, αλλά και την αφορμή για να αλλάξει την εικόνα της.

«Έχασα 18 κιλά σε 7 μήνες με πολύ σκληρή δουλειά, με πολύ πείσμα, με ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα. Δεν ήταν εύκολος ο δρόμος.

Έβλεπα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στον οργανισμό μου, κάτι δεν πήγαινε καλά με τον ύπνο μου και έτσι ξεκίνησε η προσπάθεια.

Το έκανα για την υγεία μου και όχι για όσα έχουν ακουστεί. Η αλλαγή μου είχε ξεκινήσει πριν τον έρωτα» εξηγεί η ίδια.

Η Λάουρα Νάργες αποκάλυψε ότι ο «Χρήστος Σαντικάι είχε έρθει στο Voice και καλεσμένος στο Πρωινό όταν ήμουν και εγώ.

Η γνωριμία μας είναι μεγάλη ιστορία, ξεκίνησε όλο αυτό από την εποχή που ήμουν στο So you think you can dance, όταν δεν έμενα καν επίσημα στην Ελλάδα. Δεν θα κρυφτώ, δεν έχω καμία διάθεση. Είναι τόσο όμορφα τα πράγματα».