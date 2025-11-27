Lifestyle

Λένα Δροσάκη: «Είναι υπέροχο όταν η τέχνη σου βοηθάει τον κόσμο»

«Η δεύτερη σεζόν για τις Σέρρες ήταν μαγική, είναι ευλογία να γίνονται τέτοιες δουλειές», είπε η ηθοποιός
Λένα Δροσάκη
Λένα Δροσάκη / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Η Λένα Δροσάκη, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Breakfast@star και τον Πάνο Παπαδόπουλο και η ηθοποιός μίλησε για την επαγγελματική της πορεία στο θέατρο αλλά και στην σειρά Σέρρες.

Η γνωστή ηθοποιός, Λένα Δροσάκη, πριν μιλήσει για τις Σέρρες, είπε κάποια λόγια για την παράσταση «Κρυφτό» στο θέατρο «Κάτια Δανδουλάκη»: «Η συνεργασία μου με τη Μαριάννα είναι υπέροχη, είμαι τυχερή που παίζουμε μαζί».

Για την σειρά Σέρρες στην οποία συμμετέχει είπε πώς: «Η δεύτερη σεζόν ήταν μαγική, είναι ευλογία να γίνονται τέτοιες δουλειές. Είναι μια σειρά σταθμός για τα ελληνικά δεδομένα, μου το λέει και ο κόσμος έξω και με συγκινεί.

Είναι υπέροχο όταν η τέχνη σου βοηθάει τον κόσμο. Ο κόσμος ζητάει τρίτο κύκλο, όπως κι εγώ επίσης. Όλοι είμαστε θετικοί, αλλά δεν είναι στο χέρι του Γιώργου Καπουτζίδη», είπε η Λένα Δροσάκη.

