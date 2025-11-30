Lifestyle

Λένα Μαντά: «Ήμασταν 41 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε να είμαστε μαζί, όσο ζω εγώ θα είναι και ο Γιώργος μαζί μου»

«Έφυγε το 2024, αρρώστησε το 2023 και από το Πάσχα του '24 ήδη δεν ήταν καθόλου καλά» ομολογεί η Λένα Μαντά
«Ο Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος κέφι και μου το μετέδιδε, ήμουν η προτεραιότητα του» είπε μεταξύ άλλων για τον σύζυγό της, η Λένα Μαντά.

Για τις τελευταίες στιγμές πλάι στον σύζυγο της αλλά και την ζωή πια δίχως εκείνον μίλησε από καρδιάς η Λένα Μαντά στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε αυτή την εβδομάδα στον Τάσο Τρύφωνος και στο νέο επεισόδιο της εκπομπής “Τετ α τετ” στην κυπριακή τηλεόραση.

«Ήμασταν 41 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Και 42 και 43 και όσο ζω εγώ θα είναι μαζί μου και ο Γιώργος. Ήμουν από τις πολύ τυχερές γυναίκες που ήμουν απίστευτα κακομαθημένη και καλομαθημένη. Ο Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος κέφι και μου το μετέδιδε, ήμουν η προτεραιότητα του και ίσως γι’ αυτό δεν ένιωθα ποτέ την ηλικία μου» εξομολογήθηκε αρχικά η συγγραφέας.

«Έναν χρόνο πριν φύγει από τη ζωή, τα προβλήματα υγείας ήδη τον είχαν καθηλώσει στο σπίτι με το αναπνευστικό και δεν ήταν πολύ εύκολο το οξυγόνο στις μετακινήσεις. Μέχρι και εκεί με προετοίμαζε, ήταν σαν να μου έλεγε “φεύγω”.

Ουσιαστικά ξαναφτιάχνεις τη ζωή σου από την αρχή γιατί δεν υπάρχει αυτός που θα σε πήγαινε στο κομμωτήριο, θα περίμενε τρεις ώρες απ’ έξω μη τυχόν περπατήσω και κουραστώ, θα με πήγαινε παντού. Ξαφνικά δεν υπάρχει αυτό», πρόσθεσε.

«Ο Γιώργος έφυγε το 2024, αρρώστησε το 2023 και από το Πάσχα του ’24 ήδη δεν ήταν καθόλου καλά. Είχα μιλήσει με τους γιατρούς του και με είχαν προετοιμάσει ότι ουσιαστικά αυτό που περιμένουμε είναι μία ανακοπή. Ήμουν απόλυτα προετοιμασμένη, και; Την ώρα που συμβαίνει αυτό, την ώρα που του κρατάς το χέρι και έχεις το άλλο χέρι πάνω στην καρδιά του και την ακούς σιγά σιγά να χαμηλώνει χτύπους μέχρι που σταματάει, τι σε προετοιμάζει γι’ αυτό; Τίποτα» είπε κλείνοντας η Λένα Μαντά.

