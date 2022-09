Το «Squid Game» πρόκειται να επιστρέψει με 2η σεζόν, μετά την τεράστια επιτυχία της σειράς. Ο σκηνοθέτης μάλιστα έχει σκοπό να την κάνει ακόμα πιο «δελεαστική» για τους θεατές, ζητώντας από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο να συμμετάσχει στο καστ.

Ο Hwang Dong-hyuk, που υπογράφειτο σενάριο του Squid Game παρευρέθηκε πρόσφατα στη Σεούλ, όπου έδωσε μία συνέντευξη και ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να αναλάβει ρόλο στη σειρά κάποιος σταρ του Χόλιγουντ και αναφέρθηκε στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Στην απάντησή του, ξεκαθάρισε ότι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο για τη 2η σεζόν, αλλά είναι ανοιχτός στην ιδέα να συμπεριλάβει ένα μεγάλο όνομα, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Αναφέρθηκε στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι φαν του «Squid Game», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνουν περισσότερες συζητήσεις.

Elle Fanning recounts her and Leonardo DiCaprio’s experience meeting the cast of ‘Squid Game’ at the LACMA Art + Film Gala:



“He was like, 'Guys, act cool. Relax.' And then we were like, 'It's Squid Game!' And he was like, 'It is?! Where?!' So he was excited too.” pic.twitter.com/OkVaycbNLP