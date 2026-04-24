Λεωνίδας Κουτσόπουλος: «Ό,τι λένε για μένα πριν τις 07:00 δεν το παίρνω σοβαρά, ο κόσμος δεν έχει προλάβει να πιει καφέ»

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος μίλησε χθες το βράδυ (23.04.2026) στην κάμερα του «Happy Day» και αναφέρθηκε στα τηλεοπτικά του σχέδια, αλλά και τη σχέση του με την πρώην σύντροφό του, Χρύσα Μιχαλοπούλου.

«Είμαι ο μόνος που δεν μπορώ να έχω παράπονο. Είμαι σε ένα κανάλι που μου έχει εμπιστευτεί εδώ και τρία χρόνια την prime time ζώνη του. Πέραν της μαγειρικής και του θεματικού του MasterChef, μου εμπιστεύθηκε και ένα άλλο είδος reality, τη Φάρμα. Οπότε είμαι ο μόνος στην ελληνική τηλεόραση που δεν πρέπει να έχω παράπονο», δηλώνει ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

«Ό,τι λέγεται πριν τις 07:00 δεν το παίρνουμε σοβαρά, γιατί ο κόσμος δεν έχει προλάβει να πιει καφέ. Οπότε είμαστε μια χαρά, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα», απαντά με χιούμορ σε σχετική ερώτηση που του έγινε και συμπληρώνει: «Θα ήταν και λίγο παράδοξο να είχα πρόβλημα στην κριτική, κάνοντας καριέρα ασκώντας κριτική σε άλλους για το φαγητό τους».

Ο γνωστός σεφ μέσα σε όλα ρωτήθηκε και για την άριστη σχέση που έχει με τη πρώην σύντροφό του, Χρύσα Μιχαλοπούλου με την οποία έχει αποκτήσει και έναν γιο, τον μικρό Κίμωνα.

«Εννοείται ότι έχουμε επικοινωνία. Προς Θεού. Έχουμε δημιουργήσει κάτι πολύ όμορφο παρέα. Η απόσταση προκύπτει από κάτι πολύ ήπιο. Κάνουμε πολλά πράγματα μαζί, όχι μόνο λόγω παιδιού, αλλά και γιατί συμπαθιόμαστε πάρα πολύ. Περάσαμε πολύ ωραίες στιγμές. Οπότε δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε, μόνο να ενώνουμε έχουμε» δήλωσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.