Λευτέρης Ελευθερίου: «Είμαι σε σχέση» – Η νέα σελίδα μετά το διαζύγιο

Σε νέα σχέση βρίσκεται ο Λευτέρης Ελευθερίου, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξή του, μετά το διαζύγιό του από την Τατιάνα Καλαντζή, με την οποία υπήρξε παντρεμένος για 25 χρόνια. Ο ηθοποιός εξήγησε ότι έχει επιλέξει να διατηρεί την προσωπική του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, κυρίως επειδή τα παιδιά του βρίσκονται στην εφηβεία.

Ο Λευτέρης Ελευθερίου δήλωσε ανοιχτά ότι έχει προχωρήσει στην προσωπική του ζωή, με τον ηθοποιό να επισημαίνει πάντως ότι δεν επιθυμεί να προκαλεί μέσω των συνεντεύξεών του. «Είμαι σε σχέση. Το δηλώνω. Έχω παιδιά στην εφηβεία και δεν είμαι σε φάση που θέλω να προκαλώ στις συνεντεύξεις. Κρατάω τα πάντα σε χαμηλούς τόνους», ανέφερε στο περιοδικό Hello.

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Λευτέρης Ελευθερίου: «Πιστεύω στον έρωτα»

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τις σχέσεις, τονίζοντας ότι εξακολουθεί να πιστεύει στον έρωτα και ότι τον εκφράζουν περισσότερο οι μονογαμικές σχέσεις.

«Μου αρέσουν οι μονογαμικές σχέσεις, με την έννοια της αφοσίωσης. Θέλω μια σχέση που θα έχω την έγνοια του άλλου», σημείωσε, εξηγώντας ότι οι περιστασιακές γνωριμίες δεν τον αντιπροσωπεύουν.

Ο Λευτέρης Ελευθερίου πρόσθεσε ότι έχει ανάγκη να νοιάζεται ουσιαστικά για έναν άνθρωπο και να υπάρχει συναισθηματική σύνδεση, λέγοντας χαρακτηριστικά πως αυτό «του δίνει ζωή».

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Η αναφορά στην ηλικία και στον χρόνο

Στη συνέντευξή του, ο ηθοποιός έκανε και μια πιο προσωπική αναφορά στην ηλικία και στη διαφορετική οπτική που αποκτά κανείς όσο μεγαλώνει.

«Στα 47, άλλωστε, είσαι πλέον σε έναν κύκλο όπου ακούς την πτήση της ζωής να οδεύει προς την προσγείωσή της», ανέφερε, περιγράφοντας με αυτόν τον τρόπο την ανάγκη του για σχέσεις με περισσότερο βάθος και ουσία.