Lifestyle

Λευτέρης Ελευθερίου: Έχω υπάρξει κακοποιητικός σε φίλους και σχέσεις, σίγουρα έχω κακοποιήσει και τον εαυτό μου

«Μπορεί να καταπίεζα τον άλλον ή να του συμπεριφερόμουν άσχημα», λέει ο ηθοποιός
Λευτέρης Ελευθερίου
Λευτέρης Ελευθερίου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Στις στιγμές που χειρίστηκε άλλους ανθρώπους και είχε κακοποιητικές συμπεριφορές αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Λευτέρης Ελευθερίου στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε αυτή την εβδομάδα στο νέο τεύχος του περιοδικού Hello και τον δημοσιογράφο Γιάννη Βίτσα.

Ο Λευτέρης Ελευθερίου, μοιράστηκε λεπτομέρειες για τον ναρκισσισμό και πώς τον επηρέασε στη ζωή του.

Στη ζωή σας, έχετε φερθεί κακοποιητικά στον εαυτό σας;

Έχω υπάρξει κακοποιητικός και σε φίλους και σε σχέσεις και σίγουρα έχω κακοποιήσει και τον εαυτό μου.

Με ποιον τρόπο;

Αυτό που αντιμετωπίζουμε οι καλλιτέχνες σε τεράστιο βαθμό – και ήταν από τα θέματα που έπρεπε να ψυχογραφήσω μέσα μου – είναι το πόσο ο ναρκισσισμός μου μου επιτρέπει να ταπεινωθώ. Να προσπαθήσω να βάλω εμένα στη θέση του άλλου και τον άλλο στη θέση τη δική μου. Επειδή πολλές φορές ο ναρκισσισμός σε όσους ασχολούμαστε με την τέχνη έχει το στοιχείο του “ξέρεις ποιος είμαι εγώ;”, νομίζω ότι το δούλεψα αρκετά.

Στο παρελθόν αυτό με οδηγούσε ψυχολογικά σε καταστάσεις που χειριζόμουν τον άλλον χρησιμοποιώντας την όποια δύναμη γοητείας είχα ή το ότι ήμουν αρεστός και αγαπητός. Μπορεί να καταπίεζα τον άλλον ή να του συμπεριφερόμουν άσχημα. Με οδηγούσε δηλαδή στο να είμαι ψωνάρα και νάρκισσος.

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