Λευτέρης Πανταζής για Κόνι Μεταξά: Το παιδί μου είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί

Μία νέα συνέντευξη έδωσε ο Λευτέρης Πανταζής και μίλησε με λόγια λατρείας για τη μονάκριβη κόρη του, Κόνι Μεταξά.

Ο γνωστός τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή στο Youtube. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, ο Λευτέρης Πανταζής δήλωσε ότι είναι ευγνώμων στη Ζώζα Μεταξά, που του χάρισε το μεγαλύτερο σουξέ της ζωής του, την Κόνι Μεταξά.

Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης έγινε πρώτη φορά πατέρας σε ηλικία 34 ετών και εξομολογήθηκε ότι ήθελε πολύ να βιώσει το θαύμα της πατρότητας: «Ήθελα να κάνω παιδί. Ζήλευα την Βίσση, την Άντζελα (σ.σ. Δημητρίου), όλους τους καλλιτέχνες που έκαναν παιδάκι κι εγώ δεν είχα. Ευχαριστώ τη Ζώζα (σ.σ. Μεταξά) που μου έδωσε αυτό το δώρο, το μεγαλύτερο σουξέ της ζωής μου».

«Το παιδί μου με κάνει να συγκινούμαι. Είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Το ξέρει, της το έχω πει. Θέλω όλοι οι γονείς αν γίνεται να μην χωρίζουν, ποτέ να μην είναι μακριά από τα παιδιά τους, τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα, οι δικοί μας εγωισμοί φταίνε», εξομολογήθηκε ακόμα ο Λευτέρης Πανταζής.

«Τα παιδιά θέλουν τους γονείς, τους θέλουν μαζί ασχέτως αν έχουν χωρίσει. Πάντα θέλουν τα παιδιά να είναι εκεί οι γονείς τους. Θέλουν αγάπη τα παιδιά», παραδέχτηκε στη συνέχεια ο γνωστός τραγουδιστής.