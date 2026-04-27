Λευτέρης Πανταζής: Κάτι δεν πήγαινε καλά με τη Ζώζα Μεταξά, χωρίσαμε, αλλά μείναμε αγαπημένοι

Ο Λευτέρης Πανταζής και η Ζώζα Μεταξά είναι από τα ζευγάρια της ελληνικής showbiz που αγαπήθηκαν πολύ αλλά ο έρωτάς τους δεν κράτησε για πάντα. Ωστόσο θα τους δένει ως το τέλος η αγάπη τους για την κόρη τους, Κόνι Μεταξά.

Ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής ήταν τη Δευτέρα (27.04.2026) καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε για τις σχέσεις τους μαζί τους στον Στέφανο Κωνσταντινίδη. Ο Λευτέρης Πανταζής αναφέρθηκε στον χωρισμό του από τη Ζώζα Μεταξά και εξήγησε ότι η παρεξήγηση με την Κόνι Μεταξά ανήκει πλέον στο παρελθόν.

«Κάτι δεν πήγαινε καλά τότε με τη Ζώζα, χωρίσαμε, όπως χωρίζουνε όλες οι οικογένειες, αλλά μείναμε αγαπημένοι. Το παιδί μου ήρθε κοντά μου γύρω στα 18 του. Μετά έφυγε Αμερική για σπουδές και όταν γύρισε ασχολήθηκε πιο πολύ με αυτό που έμαθε στην Αμερική, θέατρο, κινηματογράφος, σκηνοθεσία, κάνει διάφορα», εξομολογήθηκε ο Λευτέρης Πανταζής.

«Με την Κόνι την περίοδο του κορονοϊού ήρθαμε κοντά, αγαπηθήκαμε, τσακωθήκαμε, δε μιλάγαμε, τα ξαναβρίσκαμε, γιατί μέναμε στο ίδιο σπίτι. Όλα αυτά δένουν μια σχέση, μια οικογένεια. Πέρασε μια θύελλα, αλλά τώρα τελείωσε και είμαστε καλά», είπε ακόμα ο γνωστός τραγουδιστής για το διάστημα που πέρασε κρίση η σχέση του με την κόρη του.

«Όταν βλέπεις ένα παιδί και είναι χαρούμενο πρέπει να ‘σαι δίπλα του. Όταν βλέπεις ένα παιδί που είναι προβληματισμένο, πρέπει να ‘σαι δίπλα του. Όταν ένα παιδί λείπει, πρέπει πάλι να ‘σαι δίπλα του. Δηλαδή, έστω και τηλεφωνικά», πρόσθεσε ο γνωστός τραγουδιστής.

«Νομίζω ότι βρήκα το ευαίσθητο σημείο της οικογένειας, γιατί είναι για το παιδί. Άλλο αν το έγραψα για την κόρη μου, είναι για το παιδί. Είναι για τη μάνα, είναι για τον πατέρα. Είναι για τη γιαγιά, τον παππού που μεγαλώνουν τα παιδιά μας, πολλές φορές που εμείς τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε, οι μαμάδες στη δουλειά και οι μπαμπάδες στη δουλειά.

Είναι για τα παιδιά που δεν έχουν ζήσει τον πατέρα και τη μάνα», δήλωσε αρχικά ο Λευτέρης Πανταζής για το νέο του τραγούδι με τίτλο «Κόρη μου», το οποίο είναι αφιερωμένο στην Κόνι Μεταξά.