Λευτέρης Πανταζής στο Just the 2 of Us: «Πιτσιρίκο δίνω μάχη, μου είπε ο Βασίλης Καρράς στο τηλέφωνο»

Στη θέση του κριτή στον ημιτελικό του Just the 2 of Us βρέθηκε εκτάκτως ο Λευτέρης Παντεζής το βράδυ της Παρασκευής (28.6.24), κάνοντας μια ξεχωριστή αναφορά στον Βασίλη Καρρά που έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2023.

«Θυμήθηκα τον Βασίλη, που είχα συνεργαστεί πολλές φορές μαζί του. Τα είχαμε πιει, είχαμε φάει μαζί, είχαμε κάνει βόλτες, είχαμε κάνει συζητήσεις. Τελευταία φορά που μιλήσαμε ήταν πριν φύγει, δυο μήνες», ανέφερε ο Λευτέρης Πανταζής.

«Του είχα πει στείλει ένα τραγούδι, ντουέτο, με έναν φίλο μας μαέστρο. Το άκουσε, έστειλε μήνυμα να τον πάρω εγώ τηλέφωνο, τον πήρα και μου λέει: “Πιτσιρίκο, δίνω μάχη. Άμα τα καταφέρω, θα το πούμε το τραγουδάκι γιατί μ’ αρέσει πάρα πολύ”», τόνισε ο Λευτέρης Πανταζής συγκινημένος.

Και συνέχισε: «Σαν να μην έφυγε ποτέ ο Βασίλης. Όπως είπε και η Δέσποινα, είναι εδώ, μας ακούει, μας βλέπει και χαίρεται».

«Τελευταία φορά είχαμε τραγουδήσει εδώ, το θυμάσαι Νίκο», πρόσθεσε ο Λευτέρης Πανταζής.