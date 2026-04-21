Λευτέρης Πετρούνιας και Βασιλική Μιλλούση σε κοινές δηλώσεις: «Το σπίτι μας είναι χώρος ξεκούρασης»

Λευτέρης Πετρούνιας και Βασιλική Μιλλούση παραχώρησαν δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών, που τους συνάντησαν στο περιθώριο συνεδρίου για τον αθλητισμό και την ψυχική ανθεκτικότητα. Το ζευγάρι μίλησε για τα όσα συμβαίνουν μακριά από τις κάμερες και τους αγωνιστικούς χώρους, στο σπίτι τους, με τις δυο κόρες τους να παραμένουν η απόλυτη προτεραιότητα στις ζωές τους.

Οι δυο κόρες που έχουν αποκτήσει ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση, ακολουθούν τα αθλητικά βήματα των γονιών τους στην ενόργανη γυμναστική. Στο σπίτι πάντως, η οικογένεια φροντίζει να χαλαρώνει και να περνά το χρόνο της ευχάριστα. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις μπορούν να περιμένουν.

«Ο πρωταθλητισμός είναι κομμάτι της ζωής μας αλλά προσπαθούμε να μη μεταφέρουμε τίποτα από αυτό στο σπίτι μας, να μην συζητάμε για την προπόνηση. Τον σταματάω (σ.σ τον Λευτέρη) πολλές φορές, αν και μοιραζόμαστε πράγματα μεταξύ μας. Το σπίτι είναι χώρος ξεκούρασης, παιχνιδιού και συνάντησης της οικογένειας», τονίζει η Βασιλική Μιλλούση.

«Πρέπει να περνάμε όμορφα στο σπίτι μας. Μόνο όταν είμαι τραυματισμένος… μουρμουράω», σημειώνει από την πλευρά του ο Λευτέρης Πετρούνιας και προσθέτει: «Τα κορίτσια μαζί με τη γυναίκα μου είναι οι μεγαλύτερές μου θαυμάστριες. Είμαι πολύ τυχερός. Είναι πολύ υποστηρικτικές, με παροτρύνουν να ταξιδέψω και με περιμένουν με την ίδια αγάπη όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα».

Το ζευγάρι μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητα των παιδιών τους στα κοινωνικά δίκτυα, τονίζοντας τη σημασία της προσπάθειας και της χαράς που προσφέρει ο αθλητισμός.