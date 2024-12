Λίαμ Πέιν: Νέες αποκαλύψεις από τον σερβιτόρο που συνελήφθη – «Κάναμε μαζί ναρκωτικά»

Ο 24χρονος σερβιτόρος που συνελήφθη για εμπλοκή του στην υπόθεση θανάτου του Λίαμ Πέιν, παραδέχτηκε ότι πήρε ναρκωτικά μαζί με το πρώην μέλος των One Direction στην Αργεντινή.

Ο Braian Nahuel Paiz είπε ότι συνάντησε τον Λίαμ Πέιν στο εστιατόριο στο οποίο δούλευε δύο μέρες πριν πεθάνει ο τραγουδιστής. Παραδέχτηκε ότι έπινε πολύ ουίσκι και έπαιρνε κοκαΐνη μαζί με τον 31χρονο που έγινε γνωστός για την συμμετοχή του στο γκρουπ, One Direction. Ο 24χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της προμήθειας και διακίνησης ναρκωτικών, αλλά αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στον θάνατο του Βρετανού σταρ.

Σε μια συνέντευξη- βόμβα, παραδέχτηκε ότι παρόλο που πήραν κοκαΐνη μαζί, δεν τις πούλησε εκείνος στον Λίαμ και δέχτηκε μόνο ένα πράγμα που του πρόσφερε – μία ζωγραφιά. Μιλώντας στο ντοκιμαντέρ του TMZ «Liam Payne: Who’s to Blame?», ο σερβιτόρος και φοιτητής μίλησε για το τι πραγματικά συνέβη τις μοιραίες μέρες λίγο πριν πεθάνει ο Liam μετά από πτώση από ένα μπαλκόνι σε ξενοδοχείο του Μπουένος Άιρες τον Οκτώβρη.

Ο Paiz είπε: «Λένε ότι είμαι έμπορος, ότι κουβαλούσα ναρκωτικά, ότι τα πούλησα. Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν τα πούλησα». Όταν ρωτήθηκε αν έκανε χρήση ναρκωτικών με τον Λίαμ, απάντησε ναι, τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο βράδυ που πέρασαν χρόνο μαζί. Όταν ρωτήθηκε ποια ναρκωτικά, επιβεβαίωσε ότι πήραν κοκαΐνη μαζί.

«Δεν ήταν καν πολύ, αλλά είχαμε λίγο με ουίσκι», είπε ο 24χρονος και πρόσθεσε ότι ήταν μέσα σε ένα κουτί σαπουνιού Dove – που έχει παρατηρηθεί σε φωτογραφίες από τη σκηνή του εγκλήματος – όπως και σε λίγο αλουμινόχαρτο. Μάλιστα ο Paiz τόνισε ότι δεν δέχτηκε χρήματα, παρόλο που ο Πέιν του πρόσφερε και το Rolex του, αλλά εκείνος το απέρριψε.

Ωστόσο, υπήρχε μία ζωγραφιά που δέχτηκε από τον Liam μετά την προσφορά του. Είπε στη συνέντευξη: «Δεν δέχτηκα τίποτα, απλώς ένα σχέδιο που ζωγράφισε και ήταν μέρος των ματιών, της μύτης, του στόματός μου. Εκείνος ζωγράφιζε, εγώ ζωγραφίζω ,αυτό σπουδάζω οπότε είχα πολλές ζωγραφιές».

