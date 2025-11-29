Λήδα Μανιατάκου: «Πέρασα μια περιπέτεια με καρκίνο του μαστού και χρειάστηκε να αφαιρέσω το ένα στήθος μου»

«Μου είχαν απαγορεύσει να τρέχω ώσπου μια μέρα είπα “θα αρχίσω να τρέχω”. Είναι ένα σωτήριο πράγμα για το σώμα και το μυαλό, που μου το έχει συστήσει και ο ογκολόγος μου» είπε η Λήδα Μανιατάκου.

Για την μητρότητα, τον θηλασμό αλλά και την γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο του μαστού μίλησε η Λήδα Μανιατάκου στο νέο επεισόδιο της εκπομπής “Μαμα-δες” με οικοδέσποινα την Μάρα Δαρμουσλή που προβλήθηκε, το μεσημέρι του Σαββάτου (29.11.2025).

«Για μένα ήταν πολύ σπουδαίο το ότι θήλασα και δεν το λέω σαν ηρωική πράξη, πιο πολύ σαν επικίνδυνη αποστολή. Γιατί θήλασα με ένα στήθος, ακριβώς γιατί πριν μείνω έγκυος είχα μια μικρή περιπέτεια με καρκίνο του μαστού.

Χρειάστηκε να αφαιρέσω το ένα στήθος μου οπότε, για έναν παραπάνω λόγο, ο θηλασμός ήταν στο πίσω πίσω μέρος του μυαλού μου» δήλωσε, αρχικά, η ηθοποιός.

Και πρόσθεσε: «Να, όμως, που ακόμα είμαι εδώ και έχουμε αυτή την σχέση με την Άρτεμη. Η αλήθεια είναι ότι έχει αποδώσει και σε συναισθηματικό επίπεδο και σε σχέση με το ανοσοποιητικό της. Είναι ένα παιδί που δεν αρρωσταίνει οπότε ο θηλασμός έχει αποδώσει, το βλέπω δηλαδή στην πράξη».

«Το βασικό που κάνω για να φροντίζω τον εαυτό μου είναι να προσπαθώ να μη χάνω τις προπονήσεις μου στο γυμναστήριο. Το τρέξιμο ήταν κάτι που ανακάλυψα τελευταία στη ζωή μου, γιατί είχα κάποια αυτοκινητιστικά ατυχήματα στο παρελθόν και μου είχαν απαγορεύσει να τρέχω ώσπου μια μέρα είπα “θα αρχίσω να τρέχω”. Είναι ένα σωτήριο πράγμα για το σώμα και το μυαλό, που μου το έχει συστήσει και ο ογκολόγος μου» είπε, κλείνοντας η Λήδα Μανιατάκου.