Λίλη Κόλινς: Στην Βενετία για τα γυρίσματα της 5ης σεζόν της σειράς «Emily in Paris»

Στη Βενετία βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η ηθοποιός Λίλι Κόλινς, καθώς εκεί πραγματοποιούνται τα γυρίσματα για τον πέμπτο κύκλο της σειράς «Emily In Paris».

Μετά τα γυρίσματα στη Ρώμη που έγιναν νωρίτερα φέτος, το συνεργείο της δημοφιλούς σειράς του Netflix και η Λίλη Κόλινς, έφτασαν στη Βενετία για να γυρίσει σκηνές για την 5η σεζόν της σειράς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ηθοποιός θέλοντας να δώσει μια γεύση στους θαυμαστές της από τα backstage των γυρισμάτων, ανέβασε στα social media φωτογραφίες από τις μέρες που περνάει στην Ιταλία. Η ίδια ανεβάζει συχνά φωτογραφίες και βίντεο στο Instagram και φροντίζει να μοιράζεται πολύ συχνά, σκηνές από τη ζωή της.

Στις νέες φωτογραφίες που ανέβασε, η Λίλι Κόλινς εμφανίζεται σε μία γόνδολα, φορώντας ένα εντυπωσιακό πορτοκαλί φόρεμα κι ένα καφέ καπέλο. Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, έγραψε: «Μια πολύ βενετσιάνικη απόδραση. Όταν η δουλειά γίνεται παιχνίδι…».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lily Collins (@lilyjcollins)

Ακόμα βέβαια δεν είναι γνωστή η ακριβής ημερομηνία που θα κάνει πρεμιέρα η 5η σεζόν, η οποία όμως αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2025.