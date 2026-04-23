Λίτσα Πατέρα: Η εξομολόγηση για τον θάνατο του πατέρα της που είχε προβλέψει και το «Πρωινό»

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Λίτσα Πατέρα και αναφέρθηκε τόσο στο τέλος της συνεργασίας της με το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 όσο και στον θάνατο του πατέρα της.

Η γνωστή αστρολόγος ήταν καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» την Πέμπτη (23.04.2026) Η Λίτσα Πατέρα έκανε μία ειλικρινή συζήτηση με τη Φαίη Σκορδά και συγκίνησε εξιστορώντας πώς «έφυγε» ο πατέρας της από τη ζωή.

«Δυστυχώς, μου λείπει το “Πρωινό”! Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ! Ναι ναι, μου λείπει, δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα. Τώρα, βέβαια, είναι καλή αυτή η επαγγελματική φάση στο διαδίκτυο. Έχω πολλή ώρα να μιλήσω, να εξηγήσω το γιατί και με έχουν γνωρίσει και νέοι άνθρωποι», παραδέχτηκε η Λίτσα Πατέρα.

«Η αγάπη που νιώθει ο ένας για τον άλλον δεν ξέρω εάν υπάρχει παντού. Είναι ωραία τα χρόνια που ζήσαμε. Είμαστε τυχεροί σε αυτή τη δουλειά, που είναι δύσκολη, που μπορούσαμε να δεθούμε και ήμασταν μία οικογένεια, δεν ήμασταν συνεργάτες», ανέφερε η γνωστή αστρολόγος στη Φαίη Σκορδά.

«Εγώ στον κόσμο δεν θέλω να δώσω αυτό που ξέρω. Θέλω να του δώσω να καταλάβει ότι υπάρχει ένα σύμπαν, ένας Θεός και ανάλογα με τι κάνεις σου το επιστρέφει αυτό», πρόσθεσε η Λίτσα Πατέρα, σημειώνοντας: «Πιστεύω στο σύμπαν. Εάν πρέπει να πάρεις ένα μάθημα, το παίρνεις. Αν είναι να σου συμβεί κάτι, φαίνεται».

«Έχω δει ότι θα “φύγει” κάποιος δικός μου. Τον λάτρευα τον μπαμπά μου. Ήταν στο νοσοκομείο, ήμασταν εκεί πολύ ώρα, από το μεσημέρι. Φτάνουν οι νοσοκόμες και λένε να πάμε σπίτι μας, ήταν χαράματα. Είπα ότι θέλω να ξαναπάω μέσα να τον δω. Μου λένε έχει “φύγει” και του είπα κάποια πράγματα. Ανοιγόκλεισε τα μάτια του, σαν να του έδωσα οδηγίες να πάει στον Θεό. Ανοιγόκλεισε τα μάτια του, ενώ μου είχαν πει ότι “έφυγε”», εξομολογήθηκε στη συνέχεια για τον θάνατο του πατέρα της.

Τέλος, η Λίτσα Πατέρα πρόσθεσε: «Για το μετά, πιστεύω ότι η ψυχή μας ζει. Βλέπουμε τι δεν κάναμε καλά. Πρέπει να πάρουμε ένα μάθημα. Από κάθε ενσάρκωσή μας ο καθένας μας έχει ένα μάθημα που πρέπει να περάσει, που αυτό τον κάνει πιο καλό άνθρωπο. Ενσαρκωνόμαστε για να πάρουμε ένα μάθημα».