Λύγισε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για τον πατέρα του: «Η απώλεια είναι μέσα στη ζωή»

Ο καταξιωμένος ηθοποιός, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης γνωστός για τη συμμετοχή του στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, μίλησε στην εκπομπή «Με αγάπη Χριστιάνα» για το θέατρο και την απώλεια του πατέρα του.

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης είπε μεταξύ άλλων, για τον πατέρα του που έχασε πριν από μερικούς μήνες πως «δεν νομίζω ότι είμαι ο καλύτερος της γενιάς μου. Δεν έχω καμία τέτοια τρέλα. Είμαι ο καλύτερος από τη χειρότερη πλευρά του εαυτού μου. Υπάρχουν εξίσου καλοί ή πολύ καλύτεροι ηθοποιοί σε πράγματα και ευτυχώς που υπάρχουν για να μαθαίνουμε κι εμείς…

Δεν θα διάλεγα ποτέ στο σήμερα να πάρω χίλια βραβεία, μιας και το βραβείο της ζωής το παίρνω καθημερινά κάνοντας αυτό που κάνω. Οπότε όσο πιο γρήγορα φύγεις από τη ματαιότητα των πραγμάτων και πας στην ουσία, καταλαβαίνεις ότι η σύμπραξη και η στιγμή είναι σπουδαία», ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός.

Στη συνέχεια, μιλώντας για την παράσταση «Φάλαινα» και το πόσο του θυμίζει τον πατέρα, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του: «Θέλοντας και μη στη ‘Φάλαινα’, δεν μπορώ να μην σκέφτομαι τον πατέρα μου που δυστυχώς έχασα και το λέω με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη γιατί μου είναι πολύ οικείο λόγω του πατέρα μου. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να θυμάμαι τα θετικά πράγματα. Κι αυτό μες στη ζωή είναι, η απώλεια, και πρέπει να το καταλάβουμε».

Ο ηθοποιός τον περασμένο Σεπτέμβριο έχασε την πολυαγαπημένη του μητέρα και τρεις μήνες μετά, έφυγε από τη ζωή και ο πατέρας του.