Mad VMA 2026: Ανακοινώθηκαν οι πρώτες υποψηφιότητες – Η Μαρίνα Σάττι διεκδικεί βραβεία σε 6 κατηγορίες

Ο παλμός της ελληνικής μουσικής σκηνής χτυπά και πάλι δυνατά! Τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ επιστρέφουν για 23η χρονιά στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do, με τη ΔΕΗ για 6η χρονιά ως μεγάλο χορηγό, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο τους ως το απόλυτο pop culture event της χρονιάς.
Τα φετινά Mad VMA υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συναίσθημα και ανατρεπτικές εμφανίσεις. Στο τιμόνι της παρουσίασης επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά ο μοναδικός Θέμης Γεωργαντάς, μαζί με τη Χρυσηίδα Γκαγκούτη, ένα δίδυμο που αναμένεται να κλέψει τις εντυπώσεις.
Παράλληλα, η ενέργεια της διοργάνωσης μεταφέρεται και στα Social Media με μια «dream team», τους Superhosts, αποτελούμενη από τους Konnie Metaxa, Orfeas Genkianidis, Dr. Chris, Giorgos Davos, Marianna Grfld, Upinthehype και Athina Klimi, οι οποίοι θα μεταφέρουν τον παλμό και το κλίμα της μεγάλης γιορτής.
Ξεχωριστή θέση στις φετινές υποψηφιότητες κατέχει η νέα κατηγορία «Καλύτερο Soundtrack / OST», η οποία εγκαινιάζεται φέτος και καθιερώνεται ως νέα κατηγορία του θεσμού, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ).
Η νέα αυτή κατηγορία αναδεικνύει τη σύνδεση της μουσικής με τον κινηματογράφο και την οπτικοακουστική δημιουργία, φωτίζοντας τον ρόλο της μουσικής ως βασικού αφηγηματικού στοιχείου στις σύγχρονες ελληνικές παραγωγές, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως γέφυρα με τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα το 2027.
Αξίζει να σημειωθεί, πως η «εμπειρία» των Mad VMA 2026 έχει ξεκινήσει από τις 23 Απριλίου, με έναν μεγάλο διαγωνισμό που θα επικοινωνηθεί μέσω των Social Media των Superhosts, αλλά και μέσω του mad.gr όπου 5 τυχεροί θα έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν backstage pass για το event του καλοκαιριού! Ο διαγωνισμός θα παραμείνει ενεργός έως την 1η Μαΐου, ενώ στις 4 Μαΐου θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση των νικητών.
Την ίδια στιγμή, ο παλμός των βραβείων εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα μέσα από τον διαγωνισμό «Γίνε Ambassador του τόπου σου», όπου 20 τυχεροί, από 20 διαφορετικά σημεία της χώρας, θα βρεθούν με το δικό τους βίντεο στη σκηνή των #MadVMA26, παρουσιάζοντας ένα βραβείο. Μέσα από το mad.gr, το κοινό γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της μεγάλης μουσικής γιορτής, αποδεικνύοντας πως είναι ένας θεσμός που ενώνει κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Οι πρώτες υποψηφιότητες:
Βίντεο της χρονιάς
- Anastasia – Bam
- Apon – Καθρέφτης
- LILA – Boss
- Marina Satti – Lola
- Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου
- Πέτρος Ιακωβίδης – Καπνογόνα
- Κατερίνα Λιόλιου – Για Την Επόμενη
- Σάκης Ρουβάς & FY – Kounia Bella
- Θοδωρής Φέρρης – Όνειρο Θα ’Ναι Ξανά (Κούνια)
- Ελένη Φουρέιρα – Alleluia
Καλύτερο Urban
- FY – Money Dance
- Kidd – Egefaliko
- Moose & Saske & Display – Hey Shawty
- Rack – Griselda
- Trannos – Mandela Effect
Καλύτερο ντουέτο
- Marina Satti & Saske – Ela Ela
- Sidarta & Rack – Amazing (Remix)
- Toquel & LILA – Poios na sou to pei
- Κατερίνα Λιόλιου & Γιάννης Φακίνος – Με ’Γεια Σου
- Ελένη Φουρέιρα & Χρήστος Μάστορας – Μπορώ Κι Εγώ
Καλύτερη μπαλάντα
- Apon – Καθρέφτης
- Klavdia – Συντρίμμια
- Marina Satti – Anatoli
- Solmeister & Marseaux – Persefoni
- Γιώργος Σαμπάνης – Προς Το Παρόν
Καλύτερο ποπ
- Akylas – Ferto
- LILA – Maniatiko
- Marina Satti – Lola
- Sicario – Fwtia
- Ελένη Φουρέιρα – Alleluia
Τραγούδι της χρονιάς – Airplay
- Nikos Vertis – Eroteftika Esena
- Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου
- Άννα Βίσση – Όλα Για Όλα
- Πέτρος Ιακωβίδης – Σ’ Αγαπάω Όπως Είσαι
- Γιώργος Κακοσαίος – Τι Να Σας Πω
- Κατερίνα Λιόλιου & Γιάννης Φακίνος – Με ’Γεια Σου
- Νίκος Οικονομόπουλος – Εισιτήριο Ένα
- Γιώργος Σαμπάνης – Απ’ Τον Ουρανό
- Θοδωρής Φέρρης – Κατάματα
- Ελένη Φουρέιρα & Χρήστος Μάστορας – Μπορώ Κι Εγώ
Τραγούδι της χρονιάς – Λαϊκό
- Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου
- Πέτρος Ιακωβίδης – Τέλεια
- Νίκος Οικονομόπουλος – Βιογραφικό
- Παντελής Παντελίδης – Ίσως Ήσουν Κυρία
- Θοδωρής Φέρρης – Κατάματα
Τραγούδι της χρονιάς – Hip hop
- Bloody Hawk & Toquel – Αεροπλάνα
- Rack – Listeia
- Saske – 5AM
- Toquel & Fly Lo & Beyond – Illegal
- Νέγρος Του Μοριά & Bloody Hawk – Κάπως Αλλιώς Vol.12
Best Performer
- LILA
- Marseaux
- Marina Satti
- Tamta
- Έλενα Παπαρίζου
- Ελένη Φουρέιρα
Καλλιτέχνης – Λαϊκό
- Κωνσταντίνος Αργυρός
- Νατάσσα Θεοδωρίδου
- Πέτρος Ιακωβίδης
- Νίκος Οικονομόπουλος
- Γιάννης Πλούταρχος
- Θοδωρής Φέρρης
Καλλιτέχνης – Λαϊκό modern
- Anastasia
- Ανδρομάχη
- Νίκος Απέργης
- Ρία Ελληνίδου
- Γιώργος Κακοσαίος
- Κατερίνα Λιόλιου
Καλλιτέχνης – Ποπ
- Apon
- Klavdia
- Stavento
- Χρήστος Μάστορας
- Γιώργος Σαμπάνης
- Μαρίνα Σπανού
Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος
- Akylas
- Antigoni
- Danae
- Chryshida Gagouti
- Skez
- Tso
Καλλιτέχνης – Hip hop & urban
- Bloody Hawk
- FY
- Rack
- Saske
- Toquel
- Trannos
Καλύτερο album
- Anastasia – San Oneiro
- Apon – Oneiropolos
- Bloody Hawk – Fthina Tricks 3
- Klavdia – Asteromata
- Rack – 1%
- Marina Satti – Pop Too
- Trannos – Bad Boy 3
- Nikos Vertis – Mou Elipses Poli
- Κατερίνα Λιόλιου – Το Δικό Μου DNA
- Νίκος Οικονομόπουλος – Με Λίγα Λόγια
Καλύτερο Soundtrack / OST – Νέα ειδική κατηγορία με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ
- Καποδίστριας OST – Μίνως Μάτσας
- Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων / Εκεί που Όλα Γίνονται – Μίκες Μπίλης
- Σπασμένη Φλέβα OST – LEX & Kepler Is Free
- Εμείς: Μια Ταινία για τον Bloody Hawk OST – Bloody Hawk
- Τελευταία Κλήση OST – Coti K
- Our Wildest Days OST – Κωστής Μαραβέγιας
- Φίλοι Για Πάντα /Για Πάντα – Stavento & Ήβη Αδάμου
- Kyuka: Before Summer’s End /Summer Lullaby – Kostis Charamountanis
- Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα Το Πάττυ / Ορίζοντας – Σίλια Κατραλή
- Ο Έρωτας Γράφεται… OST – Έλενα Παπαρίζου & Πάνος Μουζουράκης
Σύντομα θα ανακοινωθούν όλες οι κατηγορίες των υποψηφιοτήτων.
Ο πιο viral ελληνικός μουσικός θεσμός, τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ θα προβληθεί για 7η χρονιά αποκλειστικά στο MEGA, σε ένα μοναδικό τηλεοπτικό show.