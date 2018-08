"Yes Bishes Its my Birthday"!

Η Madonna, αποφάσισε να γιορτάσει τα σημαντικά αυτά γενέθλια, στο εξωτικό Μαρακές με παραδοσιακούς χορούς, όπου οι χορεύτριες φορούν τις ντόπιες φορεσιές και στο κεφάλι τους ισορροπούν ένα τεράστιο κηροπήγιο με αναμμένα κεριά, ενώ ο σέξι χορευτής λικνίζεται με χάρη στο πάτωμα… Διαβάστε περισσότερα και δείτε φωτογραφίες και βίντεο, στο TLIFE