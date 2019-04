Talk of the town έχει γίνει από το βράδυ της Κυριακής 1η Απριλίου το MadWalk 2019 – The Fashion Music Project. Το φαντασμαγορικό show επέστρεψε για 9η συνεχόμενη χρονιά και ένωσε σε ένα ανατρεπτικά δημιουργικό event τη μόδα με τη μουσική. Η φετινή διοργάνωση έλαβε χώρα τη Δευτέρα 1η Απριλίου, στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας και ήταν αφιερωμένη στο Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο». Στο catwalk του fashion music project εμφανίστηκε ο μοναδικός Σάκης Ρουβάς σε ένα ντουέτο-έκπληξη με την Marina Jungwirth. Οι δυο τους παρουσίασαν μια εντυπωσιακή ερμηνεία του «Shallow«, του τραγουδιού που έχει αγαπήσει όσο τίποτα το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό, μέσα από τις φωνές των Lady Gaga και Bradley Cooper. Διαβάστε περισσότερα στο TLIFE