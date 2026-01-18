Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

Η Μάγδα Τσέγκου μίλησε σήμερα (18/1/2026) στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» μιλώντας για πολλά θέματα που αφορούν την επαγγελματική της πορεία ως δημοσιογράφος αλλά και τις απόψεις της για την τηλεόραση σήμερα.

Η δημοσιογράφος, Μάγδα Τσέγκου στηρίχτηκε και στην επιστροφή του αγαπημένου της, όπως είπε, Τέρενς Κουίκ στην τηλεόραση και την συμμετοχή του στο Πρωινό και την συνεργασία του με τον Γιώργο Λιάγκα.

Εκείνη εκμυστηρεύτηκε ότι: «Το γνώριζα ότι θα συνεργαστούν, μου το έστειλε σε μήνυμα. Τον αγαπώ πολύ και έχουμε μια σχέση που έχει διαρκέσει πάρα πολλά χρόνια. Είναι ο νούμερο ένα στην τηλεόραση, γνωρίζει τον δημοσιογραφικό λόγο και θα αποτελέσει παράδειγμα δημοσιογράφου στα πρωινάδικα».

«Όταν πηγαίναμε αποστολές, ό,τι είχε αυτός είχαμε κι εμείς. Σουίτα εκείνος, σουίτα κι εμείς» αποκάλυψε η δημοσιογράφος. «Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να επηρεάσει τον Γιώργο Λιάγκα (θετικά), γιατί ο Γιώργος δεν αλλάζει με τίποτα. Δεν ξέρω αν θα ταιριάξουν, θα δούμε».

Όταν της ζητήθηκε να επιλέξει ανάμεσα σε Τέρενς Κουίκ και Γιώργο Αυτιά απάντησε ότι: «Είναι τελείως διαφορετικές συνεργασίες. Με τον Τέρενς περάσαμε συγκλονιστικά, με τον Αυτιά ήταν οι πιο δύσκολες φάσεις, αλλά τις ξεπερνούσαμε, αυτό ήταν το σημαντικό».

Όταν της ζητήθηκε να τον συγκρίνει με τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο η ίδια απάντησε: «Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος δεν έχει καμία σχέση με τη δημοσιογραφία, δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Τέρενς».

Για τη δήλωση της Ναταλίας Γερμανού ότι δεν είχε δείγμα ότι οι συνεργάτες δεν περνούσαν καλά, η Μάγδα Τσέγκου υποστήριξε οτι: «Αν είχε διπρόσωπους δεν θα το καταλάβαινε. Ασχολούμαστε με το τίποτα και το κάνουμε κάτι».

Στο «Καλημέρα Ελλάδα» η διάδοχη κατάσταση είναι ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού και πάνω σε αυτό η δημοσιογράφος υποστήριξε ότι «κανείς από την ελληνική τηλεόραση δεν μπορεί να καθίσει σε αυτή τη θέση. Πιστεύω το καλύτερο θα ήταν να τελειώσει αυτή η εκπομπή, να μπει ένα τέλος και να φτιάξουν μια καινούρια εκπομπή».

Για την τηλεόραση σήμερα και τους παρουσιαστές είπε ότι: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει “φτάσει” πιο μακριά από του Πινόκιο».

«Τα πρωινά τα έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους. Ο ένας κρίνει τον άλλον, δεν μου αρέσει, δεν θέλει κάτι τέτοιο ο τηλεθεατής. Δεν έχουν προσωπικότητα οι εκπομπές, ούτε καν οι παρουσιαστές. Γι’ αυτό σκίζουν τα social media».

«Στεναχωρήθηκα που έκλεισε η Τατιάνα Στεφανίδου. Δεν γίνεται να μην κάνει εκπομπή η Τατιάνα και να κάνουν άλλοι».

Εκείνη ολοκλήρωσε με ένα σχόλιο για τον Γιώργο Λιάγκα λέγοντας ότι: «Μου έκανε εντύπωση που ο Λιάγκας σχολίασε τόσο αρνητικά τις εκπομπές που γίνονται στο διαδίκτυο, από τη στιγμή που και η σύντροφός του, Μαρία Αντωνά, κάνει και εκείνη κάτι τέτοιο».

«Θα ήθελα πάρα πολύ να επιστρέψω και να κάνω κάτι ενημερωτικό και ψυχαγωγικό, το οποίο να είναι όμως βραδινό» αποκάλυψε τέλος η Μαγδα Τσέγκου.