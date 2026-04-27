Μάγκυ Χαραλαμπίδου: Όταν κάνω μια ωραία προπόνηση γλουτών, μετά τους κοιτάζω και τους θαυμάζω

Η Μάγκυ Χαραλαμπίδου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που μεταδόθηκαν το πρωί της Δευτέρας 27 Απριλίου και μίλησε για τη «συνταγή» που ακολουθεί ώστε να διατηρείται σε φόρμα. Παραδέχτηκε ότι πολλές φορές, έχει τύχει να θαυμάζει και η ίδια τον εαυτό της μετά από προπονήσεις για την εκγύμναση των γλουτών της.

Η Μάγκυ Χραλαμπίδου παραμένει σε φουλ φόρμα και τονίζει: «Δεν προσέχω και πολύ τη διατροφή μου αλλά γυμνάζομαι, γυμνάζομαι πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ το φαγητό. Αν μου πεις “θέλω να μου το αξιολογήσεις”, θα σου έλεγα ότι είναι δεύτερη απόλαυση. Σίγουρα, το πρώτο, εντάξει, φαντάζεσαι τι θα έλεγα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ζωή είναι το νούμερο ένα. Ξέρεις, χαιρόμαστε να ζούμε. Παρά τις αντιξοότητες, τις δυσκολίες και τα πάντα, πάμε μπροστά. Οπότε ναι, με αγαπάω», δηλώνει η γνωστή DJ και ραδιοφωνική παραγωγός.

«Δεν λέω «φτου σου κούκλα μου». Αλλά εντάξει, μπορεί και να πω όμως, αν έχω κάνει, ας πούμε, μια πάρα πολύ ωραία προπόνηση γλουτών, μετά τους θαυμάζω», παραδέχεται με χιούμορ η Μάγκυ Χαραλαμπίδου.

«Προπονούμαι με τον άντρα μου, γιατί μαλώνουμε. Προπονούμαστε με προπονητή που έχουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ αστείο, γιατί βριζόμαστε «δεν την κάνεις σωστά», «παράτα μας» και τέτοια. Οπότε προπονούμαι με τον προπονητή μας και, όταν λοιπόν κάνω ασκήσεις γλουτών, μετά κοιτάζομαι στον καθρέφτη και λέω “φτου σου, φτου σου Μάγκυ”», καταλήγει στο ίδιο ύφος η Μάγκυ Χαραλαμπίδου.