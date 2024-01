Η νέα ταινία για την ζωή του θρυλικού Μάικλ Τζάκσον θα βγει στη μεγάλη οθόνη το 2025.

Στην ταινία την οποία υπογράφουν «βαριά» ονόματα του Χόλιγουντ πρωταγωνιστής θα είναι ο ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, Τζαφάρ Τζάκσον.

Σε δέκα μέρες από τώρα (22.1.2024) ξεκινά η παραγωγή της βιογραφικής ταινίας Michael όπως ανακοίνωσε η Lionsgate.

«Ο Michael θα φέρει στο κοινό μια καθηλωτική και ειλικρινή απεικόνιση του λαμπρού αλλά πολύπλοκου ανθρώπου που έγινε ο βασιλιάς της ποπ. Η ταινία παρουσιάζει τους θριάμβους και τις τραγωδίες του σε μια επική, κινηματογραφική κλίμακα – από την ανθρώπινη πλευρά του και τους προσωπικούς του αγώνες έως την αναμφισβήτητη δημιουργική του ιδιοφυΐα, που αποδεικνύεται από τις πιο εμβληματικές ερμηνείες του. Όπως ποτέ άλλοτε, το κοινό θα βιώσει μια εσωτερική ματιά σε έναν από τους πιο σημαντικούς, πρωτοπόρους καλλιτέχνες που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος», γράφει η επίσημη περιγραφή της ταινίας.

Όσον αφορά τα πρόσωπα που θα κάνουν πραγματικότητα την νέα αυτή ταινία, στην σκηνοθεσία θα είναι ο Αντουάν Φούκουα δημιουργός του εμβληματικού Training day. Στο σενάριο θα είναι ένα ακόμα όνομα σταθμός στο Χόλιγουντ, ο Τζον Λόγκαν γνωστός για την δουλειά του στην ταινία «Ο Μονομάχος».

Είναι παράξενο πόσο [ο Τζααφάρ] μοιάζει με τον Μάικλ», είπε ο σκηνοθέτης της ταινίας Αντουάν Φούκουα στο Entertainment Weekly. «Ακούγεται σαν αυτόν, χορεύει, τραγουδάει. Είναι πραγματικά παράξενο. Ο Γκράχαμ Κινγκ, ο οποίος είναι ένας φανταστικός παραγωγός, τον βρήκε και μου τον σύστησε και έμεινα έκπληκτος», συμπλήρωσε.

A video of Jaafar Jackson rehearsing for the role of his uncle has been leaked. #mjbiopic #MichaelJackson #jaafarjackson #universal (repost since I didn’t read back what I posted and made a mistake💀) pic.twitter.com/ww5SnlC6rb