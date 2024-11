Μαίρη Συνατσάκη: «Αν τα είχα με την Ντορέττα Παπαδημητρίου θα την έκρυβα;»

Δυναμικά επέστρεψε στο κανάλι της στο Youtube η Μαίρη Συνατσάκη με ένα βίντεο στο οποίο απαντά σε φήμες που έχουν ακουστεί γύρω από το όνομά της. Η γνωστή επιχειρηματίας απάντησε σε όσα λέγονταν για την σχέση της με την κολλητή της φίλη Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Ζευγάρι ήθελαν πολλοί τις Μαίρη Συνατσάκη και Ντορέττα Παπαδημητρίου, όμως όπως αποκάλυψε η influencer, είναι απλά κολλητές φίλες. Ανέφερε ότι δεν θα ντρεπόταν να βγει δημοσίως να μιλήσει ανοιχτά αν η ερωτική τους σχέση ίσχυε.

«Είσαι κρυφή λεσβία, έχεις σχέση με την Ντορέττα Παπαδημητρίου» ήταν η ερώτηση που δέχτηκε η παρουσιάστρια.

«Ρε παιδιά συγγνώμη, θα είχα τέτοια κοπελάρα δίπλα μου και θα την κρατούσα κρυφή; Δεν είναι παράλογο ένας άνθρωπος που έχει φορέσει μπλούζα “Legalize gay” πριν 12-15 χρόνια και μιλάω τόσο άνετα, εγώ τα δικά μου θα τα έκρυβα;», απάντησε η Μαίρη Συνατσάκη.

Και πρόσθεσε: «Τιμή μου και καμάρι μου. Ντορέττα I love you forever and ever. Είσαι η πραγματική μου αγάπη, αλλά όχι έτσι. Ούτε εγώ είμαι λεσβία, ούτε η Ντορέττα αλλά αν ήμασταν θα ήμασταν πολύ περήφανες μαζί. Δεν θα το κρατούσα κρυφό».