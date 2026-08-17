Μαίρη Συνατσάκη: Η ανάρτηση με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους – «Αντέχω;»

Τις καλοκαιρινές τους στιγμές δίπλα στη θάλασσα απολαμβάνουν η Μαίρη Συνατσάκη και ο Ίαν Στρατής, έχοντας μαζί τους την κόρη τους, Ολίβια, όπως αποκάλυψε η γνωστή επιχειρηματίας και παρουσιάστρια.

Η Μαίρη Συνατσάκη και ο γνωστός τραγουδιστής, Ίαν Στρατής έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια, με την Ολίβια να αποτελεί πλέον το επίκεντρο της καθημερινότητάς τους.

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Μέσα από τα social media, η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας επιλέγει κατά διαστήματα να μοιράζεται στιγμές από τη ζωή τους, κρατώντας ωστόσο την οικογενειακή τους καθημερινότητα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά, η ίδια δημοσίευσε ένα τρυφερό στιγμιότυπο από την παραλία.

Στη φωτογραφία που μοιράστηκε σε story στο Instagram, ο Ίαν Στρατής φαίνεται να κρατά από το χέρι την κόρη τους, Ολίβια, καθώς οι δυο τους κατευθύνονται προς τη θάλασσα.

Η Μαίρη Συνατσάκη απαθανάτισε τη γλυκιά αυτή οικογενειακή στιγμή και τη συνόδευσε με μια σύντομη λεζάντα: «Αντέχω;».

Υπενθυμίζεται ότι τοζευγάρι απέκτησε την μικρή Ολύβια, τον Δεκέμβριο του 2022, με τη Μαίρη Συνατσάκη να έχει δηλώσει δημόσια ότι ο Ίαν Στρατήε είναι ένας αφοσιωμένος και «γεννημένος μπαμπάς».