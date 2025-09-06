Lifestyle

Μαίρη Βυτινάρος: Αναδεικνύει τη θηλυκότητα και την ομορφιά της μέσα σε πισίνα της Μυκόνου

Το 32χρονο μοντέλο δημοσιοποίησε μια σειρά από φωτογραφίες που έβγαλε στις διακοπές της
Μαίρη Βυτινάρος
Μαίρη Βυτινάρος / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Η Μαίρη Βυτινάρος επέλεξε να κάνει διακοπές στη Μύκονο και έχει καταφέρει να κεντρίζει τα βλέμματα μέρα και νύχτα στο νησί των Ανέμων. Η καλλονή δεν δείχνει να ενοχλείται από την παρουσία φωτογράφων και οπερατέρ στις βόλτες της. Κατά διαστήματα δημοσιοποιεί και η ίδια εικόνες στο Instagram.

Η Μαίρη Βυτινάρος έγινε ευρύτερα γνωστή στο ελληνικό τηλεοπτικό κοινό μετά την συμμετοχή της ως «model instructor» στον πέμπτο κύκλο του GNTM. Το 32χρονο μοντέλο, με ύψος 1,85, γεννημένο στην Μελβούρνη είναι τρίτης γενιάς Ελληνίδα της Αυστραλίας, από Έλληνα πατέρα και Ιταλίδα μητέρα.

Η όμορφη Μαίρη Βυτινάρος το πρωί κάνεις τις βουτιές της στα καταγάλανα νερά και το βράδυ απολαμβάνει την νυχτερινή ζωή του νησιού των Ανέμων.

Στις εικόνες που επέλεξε να μοιραστεί στο Instagram, το μοντέλο πόζαρε μέσα σε μία πισίνα, φορώντας ένα πράσινο μπικίνι και γυαλιά ηλίου, με την κατασκευή στο φόντο πίσω της να θυμίζει σπηλιά.

Η Μύκονος ήταν και παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς της 32χρονης. Έχει επισκεφθεί το νησί των Ανέμων ακόμα και για να κάνει Πάσχα, όπως συνέβη το 2024 όταν δεν πέρασε απαρατήρητη από οπερατέρ και φωτογράφους.

Η Μαίρη Βυτινάρος φιλοδοξεί, όπως έχει αναφέρει, να ασχοληθεί με την ελληνική τηλεόραση. Για την ώρα πάντως προέχουν οι διακοπές, με τις φωτογραφίες που δημοσιεύει να αποδεικνύουν ότι παραμένει σε άψογη φόρμα.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mary Vitinaros (@maryvitinaros)

«Άκουσα πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να χάσω τρεις πόντους από τους γοφούς, που είναι πολύ, γιατί είμαι και πολύ ψηλή. Να χάσω, να χάσω. Με έπαιρνε το πρακτορείο μου κάθε μέρα και με ρωτούσε τι έφαγα, τι έκανα για προπόνηση, γιατί δεν πήγα στο γυμναστήριο για οκτώ ώρες. Μου είπαν να κάνω οτιδήποτε χρειαστεί για να χάσω τρεις πόντους από τους γοφούς» είχε πει παλαιότερα για τις δυσκολίες στην καριέρα της.

