Ο πρωταγωνιστής της μυθικής σειράς ταινιών «Home Alone», o 43χρονος πλέον, Μακόλεϊ Κάλκιν, απέκτησε χθες (1.12.2023) το δικό του αστέρι στη λεωφόρο της δόξας του Χόλιγουντ, στην περίφημη Hollywood Boulevard σε συγκινητική τελετή, όπου μάλιστα ξαναβρέθηκε και με την κινηματογραφική του «μητέρα» Κάθριν Ο’Χάρα.

Στην τελετή έδωσε το παρών η αρραβωνιαστικιά του Μακόλεϊ Κάλκιν, επίσης ηθοποιός Μπρέντα Σονγκ, οι δυο μικροί γιοι τους, τα αδέλφια του σταρ του «Home Alone», Ρόρι και Κουίν.

Η σύντροφός του έβαλε τα κλάματα, ενώ κι εκείνος συγκινήθηκε, αλλά εκείνη που έκλεψε την παράσταση στην εκδήλωση για το αστέρι του Macaulay Culkin στην εμβληματική λεωφόρο του Χόλιγουντ, ήταν η «μητέρα» του στις ταινίες «Home Alone», Catherine O’Hara.

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν που υποδύθηκε τον οκτάχρονο Κέβιν ΜακΚάλιστερ στις εν λόγω ταινίες που έκαναν θραύση, είχε να βρεθεί για πολλά χρόνια με την Κάθριν Ο’Χάρα και η επανένωσή τους ήταν συγκινητική.

Η ηθοποιός Catherine O’Hara οποία έπαιξε τη μητέρα του Macaulay Culkin στην πρώτη ταινία του Τζον Χιούζ «Home Alone», αλλά και στη συνέχειά της «Home Alone 2: Lost in New York».

#MacaulayCulkin gets his star on the #HollywoodWalkofFame just in time for the holidays. 🥹❤️ pic.twitter.com/FT3ffwCbxA — E! News (@enews) December 1, 2023

«Σε άφησα μόνο στο σπίτι δυο φορές»

Η 69χρονη ηθοποιός έπλεξε το εγκώμιό του «γιου» της και του θύμισε ότι στις ταινίες τον είχε αφήσει μόνο του στο σπίτι.

«Σε ευχαριστώ που συμπεριέλαβες εμένα, την ψεύτικη μαμά σου που σε άφησε μόνη στο σπίτι όχι μία, αλλά δύο φορές, για να μοιραστείς αυτή την ευτυχισμένη περίσταση. Είμαι τόσο περήφανη για σένα», είπε.

Congratulations are in order to Macaulay Culkin, who received a star on the Hollywood Walk of Fame Friday. Catherine O’Hara, who played the mother of Culkin’s character in “Home Alone” and its sequel, attended the ceremony. pic.twitter.com/Aa5KuYm28s — TODAY (@TODAYshow) December 2, 2023

Ο 43χρονος ηθοποιός έκανε το μεγάλο «μπαμ» ως παιδί με τα επικά μπλοκμπάστερ «Home Alone».

Στη συνέχεια όμως, ο Μακόλεϊ Κάλκιν μπήκε στον εφιάλτη των εξαρτήσεων, ενώ του είχε μείνει και η ταμπέλα του «παιδιού θαύματος» και δεν μπόρεσε ποτέ να την βγάλει μεγαλώνοντας και να δείξει ότι είναι σπουδαίος ηθοποιός και ως άνδρας πια.