Μάνος Χατζιδάκις: Εικόνες από τη «μαγική» βραδιά στο κατάμεστο Ηρώδειο για τον σπουδαίο συνθέτη

Το αφιέρωμα ξεκίνησε με τους «Δεκαπέντε Εσπερινούς» και συνεχίστηκε με τον «Μεγάλο Ερωτικό»
Αλκίνοος Ιωαννίδης και Μαρία Κωστράκη στο Ηρώδειο
Αλκίνοος Ιωαννίδης και Μαρία Κωστράκη στο Ηρώδειο

Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο Μάνο Χατζιδάκι πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδειο, με ερμηνευτές τον Αλκίνοο Ιωαννίδη και τη Μαρία Κωστράκη, σε μουσική διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού και με τη συμμετοχή της χορωδίας του δήμου Αθηναίων.

«Ο Μεγάλος Ερωτικός» και οι «Δεκαπέντε Εσπερινοί», δύο από τα μνημειώδη έργα του Μάνου Χατζιδάκι, παρουσιάστηκαν σε μια μοναδική βραδιά που έγινε sold out στο Ηρώδειο, σε παραγωγή της «Panik Live Productions» η οποία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά υλοποιεί ξεχωριστά αφιερώματα στον μεγάλο μας συνθέτη.

Το αφιέρωμα ξεκίνησε με τους «Δεκαπέντε Εσπερινούς» και συνεχίστηκε με τον «Μεγάλο Ερωτικό», μέσα σε μια καθηλωτική ατμόσφαιρα, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα στο έργο του συνθέτη και το σήμερα, που απέσπασε θερμό χειροκρότημα και θετικά σχόλια.

Αλκίνοος Ιωαννίδης και Μαρία Κωστράκη στο Ηρώδειο
Αλκίνοος Ιωαννίδης και Μαρία Κωστράκη στο Ηρώδειο
Κατάμεστο το Ηρώδειο για το αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκι
Κατάμεστο το Ηρώδειο για το αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκι

Μεταξύ εκείνων που βρέθηκαν στο Ηρώδειο ήταν και άνθρωποι από τον χώρο του πολιτισμού, των επιχειρήσεων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπως ο πρόεδρος του Φεστιβάλ Αθηνών, Δημήτρης Πασσάς, οι συνθέτες Δημήτρης Παπαδημητρίου και Νίκος Κυπουργός, οι ερμηνευτές Μάριος Φραγκούλης, Γιώργος Περρής και Βερόνικα Δαβάκη και οι δημοσιογράφοι – παρουσιαστές Ελλη Στάη και Γιώργος Ευγενίδης.

