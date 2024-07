Μαντώ: Όνειρό μου ήταν να κάνω εγώ επιτυχία στην Αμερική, τότε ήμουν έγκυος και έκανα οικογένεια

Στο ένθετο ENJOY και τον δημοσιογράφο Ηλία Μαραβέγια μίλησε η αγαπημένη ερμηνελυτρια, Μαντώ, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στους μεγαλύτερους σταθμούς της μακρόχρονης πορείας της στη μουσική.

Η Μαντώ αναφέρθηκε στην επιτυχία που γνώρισε το κομμάτι «Where you are», που συνέθεσε η ίδια για τη διεθνούς φήμη τραγουδίστρια Τζέσικα Σίμπσον στην Αμερική.

«Στην Αμερική έγραφα τραγούδια όχι μόνο για εμένα αλλά και για άλλους καλλιτέχνες. Ένα από αυτά ήταν και το Where You Are. Ο παραγωγός με τον οποίο συνεργαζόμουν το έβαλε στη Τζέσικα, το άκουσαν, τους άρεσε πολύ και το χρησιμοποίησαν», σημειώνει η Μαντώ.

«Έγινε όντως μεγάλη επιτυχία, πήρε και βραβείο. Βέβαια, εμένα το όνειρό μου ήταν να κάνω εγώ επιτυχία στην Αμερική ως τραγουδίστρια αλλά αυτό δεν προέκυψε, γιατί γύρισα στην Ελλάδα.

Δεν έμεινα εκεί όταν έπρεπε, δηλαδή μετά την επιτυχία του τραγουδιού μου που είπε η Τζέσικα, με την οποία γνωριστήκαμε κιόλας προσωπικά», εξομολογείται η τραγουδίστρια.

«Εγώ τότε ήμουν έγκυος στον γιο μου και έκανα οικογένεια. Οι συγκυρίες δεν βοήθησαν στο να κάνω περισσότερα πράγματα έξω και σαν τραγουδίστρια αλλά πιο πολύ σαν δημιουργός», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Μαντώ.

Σε ερώτηση εάν υπήρξε κάποια στιγμή στη διάρκεια της λαμπρής πορείας της που ένιωσε να «ξεφεύγει» λόγω επιτυχίας, η ίδια απαντάει: «Όχι, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που τους εντυπωσιάζουν όλα αυτά.

Εγώ απλά έκανα τη δουλειά μου, ήθελα πάντα να την κάνω σωστά και να βγάζω ωραία τραγούδια, μέχρι εκεί. Χαιρόμουν, φυσικά, με τις επιτυχίες μου και απολάμβανα πάντα την αγάπη του κόσμου», απαντά η Μαντώ.