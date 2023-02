«Έκανα πλαστική, γι’ αυτό ήμουν πρησμένη» παραδέχεται η Μαντόνα για πρώτη φορά μετά τα «καρφιά» για την εξωτερική της εμφάνιση. «Δείτε τώρα πώς ξεπρήστηκα», συμπληρώνει η βασίλισσα της ποπ που τράβηξε όλα τα βλέμματα στα βραβεία Grammy.

Η Μαντόνα 64 Μαΐων, πλέον, έκανε ένα tweet για να απαντήσει στα φαρμακερά σχόλια χρηστών των social media για την εμφάνισή της στην παρουσίαση των βραβείων Grammy 2023 νωρίτερα τον Φεβρουάριο.

«Κοιτάξτε πόσο χαριτωμένη είμαι τώρα που έχει υποχωρήσει το πρήξιμο από την επέμβαση», έγραψε στο Twitter, ανεβάζοντας και μία φωτογραφία της όπου χαμογελάει στον φακό.

Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της σύντομης εμφάνισής της στα Grammy, η εικόνα της βασίλισσας της ποπ έγινε αμέσως viral, με τους θαυμαστές της να σχολιάζουν το πόσο διαφορετικό φαινόταν το πρόσωπό της.

«Προσπαθώ να αγνοήσω το γεγονός ότι η Μαντόνα έχει ένα εντελώς νέο πρόσωπο», έγραψε κάποιος στο Twitter, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Ω Θεέ μου, είδατε τη Μαντόνα στα Grammy; Τι στο διάολο συνέβη στο πρόσωπό της; Φαινόταν τερατώδης. Ήταν σοκαριστικό»!

Look how cute i am now that swelling from surgery has gone down. Lol 😂 pic.twitter.com/jd8hQyi2Az