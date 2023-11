Η Μαντόνα (Madonna) έδωσε μια επική συναυλία το βράδυ της Παρασκευής (3.11.2023) στην Βαρκελώνη, αλλά το σημείο που έμεινε περισσότερο στο κοινό και φυσικά προκάλεσε ντελίριο ήταν όταν στη σκηνή ανέβηκε μαζί με τη γνωστή τραγουδίστρια μια διάσημη φίλη της, η «Τόκιο» του «La Casa de Papel».

Η 34χρονη Ισπανίδα ηθοποιός, Ursula Corbero, που έγινε σταρ μετά τον ρόλο της Τόκιο, στην επική σειρά «La Casa de Papel», ήταν ανάμεσα στο κοινό στη συναυλία της Μαντόνα.

Κάποια στιγμή η Τόκιο του «La Casa de Papel» ανέβηκε στη σκηνή δίπλα στη Madonna και στην αίθουσα που γινόταν η συναυλία της βασίλισσας της ποπ έγινε χαμός.

Η Μαντόνα κάλεσε την φίλη της δίπλα της. Η τραγουδίστρια και η ηθοποιός κάθισαν σε δυο καρέκλες στη σκηνή, αλλά δεν έμειναν άπραγες.

Άρχισαν να βαθμολογούν τους χορευτές που είχε η Μαντόνα στη συναυλία της. Οι χορευτές έδιναν τα ρέστα μπροστά στη Μαντόνα και την Τόκιο, οι οποίες μοίραζαν αφειδώς 10άρια.

| Úrsula Corberó on stage with Madonna during the 2nd concert of the Celebration Tour with in Barcelona, Spain. pic.twitter.com/h13Pl7AKR9