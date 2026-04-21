Μαντόνα: Χάθηκε το κορμάκι που φόρεσε στο Coachella – «Δεν είναι απλώς ρούχα, είναι μέρος της ιστορίας μου»

Η Μαντόνα προσφέρει αμοιβή σε όποιον βρει και επιστρέψει στην ομάδα της, το vintage κορμάκι που φορούσε στο Coachella. Σε ανάρτησή της τονίζει πως δεν πρόκειται απλώς για ένα ρούχο αλλά για ένα κομμάτι της ιστορίας της. Πρόκειται για το ρούχο που φόρεσε στην κοινή εμφάνισή της με την Σαμπρίνα Κάρπεντερ, που μαγνήτισε τα βλέμματα.

Η Μαντόνα είχε επιλέξει ένα vintage μωβ κορμάκι με μωβ κάλτσες και γάντια σε χρώμα λεβάντας αποκαλύπτοντας ότι ήταν «ο ίδιος κορσές, οι ίδιες μπότες και το ίδιο σακάκι Gucci» που φόρεσε στην πρώτη της εμφάνιση στο Coachella το 2006. Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν αποσαφηνιστεί, τα ρούχα της σούπερ σταρ έκαναν «φτερά», με την ίδια να ζητάει βοήθεια και να υπόσχεται αμοιβή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως έγραψε η Μαντόνα: «Πετάω ακόμα ψηλά από την Παρασκευή το βράδυ στο Coachella! Ευχαριστώ τη Sabrina και όλους όσους το έκαναν δυνατό. Το να επαναφέρω το Confessions II εκεί που ξεκίνησε ήταν τόσο συναρπαστικό. Αυτή η στιγμή ήταν ξεχωριστή μέχρι που ανακάλυψα ότι τα vintage κομμάτια που φορούσα είχαν χαθεί – η στολή μου που ανέσυρα από το προσωπικό μου αρχείο – το σακάκι, ο κορσές, το φόρεμα και όλα τα άλλα ρούχα. Αυτά δεν είναι απλώς ρούχα, είναι μέρος της ιστορίας μου. Άλλα αρχειακά αντικείμενα από την ίδια εποχή χάθηκαν επίσης.

Ελπίζω και προσεύχομαι ότι κάποια καλή ψυχή θα βρει αυτά τα αντικείμενα και θα επικοινωνήσει με την ομάδα μου. Προσφέρω μια ανταμοιβή για την ασφαλή επιστροφή τους. Σας ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά» έγραψε η Madonna στο Instagram.

Σε δεύτερο story, αναδημοσίευσε τις φωτογραφίες από τα ρούχα που φόρεσε στην φετινή Coachella και έκτοτε αγνοούνται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ντουέτο με την Sabrina Carpenter ερμήνευσε μεγάλες επιτυχίες της, όπως το «Vogue» και το «Like A Prayer» αλλά και κομμάτια από το νέο της άλμπουμ.

Madonna hizo buenos los rumores y actuó invitada por Sabrina Carpenter en el Coachella. La reina del pop.



El Festival de Coachella es un evento masivo de música y arte que se celebra en el desierto de Colorado, California. pic.twitter.com/L92VvzkMVH — Cultura Inquieta (@culturainquieta) April 19, 2026

Με τη φετινή της εμφάνιση, η Μαντόνα υπενθύμισε σε όλους για ποιον λόγο συνεχίζει να διατηρεί τον τίτλο της «βασίλισσας» στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία.