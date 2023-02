Η βασίλισσα της ποπ είναι ξανά ελεύθερη! Η Μαντόνα χώρισε με τον κατά 41 χρόνια νεότερο σύντροφό της, τον Άντριου Ντάρνελ, μετά από 5 μήνες σχέσης, καθώς αποφάσισαν ότι η σχέση τους «δεν τραβάει».

«Ήταν κάτι περιστασιακό, οπότε δεν είναι συντετριμμένη. Απλώς συνέβη σε κακή στιγμή», δήλωσε πηγή στο PageSix και μεταδίδει η DailyMail. Όμως, όσο ήρεμος φαίνεται να είναι ο χωρισμός του ζευγαριού άλλο τόσο δύσκολα φαίνεται να έχει πάρει το τέλος της σχέσης της η Μαντόνα.

Η 64χρονη βασίλισσα της ποπ φέρεται να βιώνει «κρίση αυτοπεποίθησης», για την οποία δεν οφείλεται μόνο ο χωρισμός της από τον Άντριου Ντάρνελ. Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στο περιβάλλον της, η Μαντόνα φαίνεται πως έχει επηρεαστεί από τα σχόλια που δέχεται τον τελευταίο καιρό.

Η αλήθεια είναι πως η Μαντόνα έχει βρεθεί στο στόχαστρο του κόσμου εδώ και αρκετό καιρό με τις «προκλητικές» εμφανίσεις της στα social media αλλά και τις πλαστικές επεμβάσεις που έχει κάνει, σε συνδυασμό με την ηλικία της.

Madonna, 64, and Andrew Darnell, 23, 'split after five months' https://t.co/JvdxXAtAq6