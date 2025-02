Μαράια Κάρεϊ: Η σκληρή ζωή της ντίβας με τη βελούδινη φωνή και η εμφάνιση που ανησύχησε τους φανς της

«Θεέ μου, είναι καλά;», «Έτσι εμφανίστηκε στη σκηνή ή είναι από τις πρόβες;», «Γιατί περπατάει σαν να είναι 105 ετών; Είναι καλά;», «Tην αγαπώ, αλλά μου θύμισε τον Τζο Μπάιντεν». Αυτά είναι μερικά μόνο από τα σχόλια που ακολούθησαν την πρόσφατη εμφάνιση της Μαράια Κάρεϊ σε συναυλία όπου περπατούσε με δυσκολία μην θυμίζοντας σε τίποτα την λαμπερή ντίβα.

Πλάνα από τη συναυλία της Μαράια Κάρεϊ ανέβηκαν στο Instagram με την 55χρονη τραγουδίστρια, φορώντας ένα ροζ κορμάκι με ροζ δαντέλα από πάνω και ψηλοτάκουνα παπούτσια, να εμφανίζεται να περπατάει με πολύ αργούς ρυθμούς στη σκηνή έχοντας στο πλευρό της συνεχώς έναν χορευτής σε ρόλο προστάτη.

Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν συνδέσει τη Μαράια Κάρεϊ με τα Χριστούγεννα. Είναι σαν εκείνη τη λαμπερή ντίβα που κάνει την εμφάνισή της κάθε χρόνο, την ίδια εποχή, για να βάλει τους ανθρώπους σε χριστουγεννιάτικο κλίμα, με τους ήχους του «All I Want for Christmas».

Κι όσο κι αν την έχει συνηθίσει το κοινό να περιβάλλεται από φώτα, χορευτές και πολλά χαμόγελα, η ζωή της Μαράια Κάρεϊ δεν είναι το ίδιο λαμπερή. Η διάσημη τραγουδίστρια εξέδωσε πριν κάποια χρόνια τα απομνημονεύματά της, στα οποία μίλησε για πρώτη φορά τις δυσκολίες που έχει ζήσει μέχρι σήμερα.

Ο πρώτος της άντρας την πολέμησε, η οικογένειά της προσπάθησε πολλές φορές να αποκτήσει έλεγχο στη ζωή της και κυρίως στα λεφτά της, οι σχέσεις της με τους άντρες είχαν σύντομη ημερομηνία λήξεως.

Η Μαράϊα Κάρεϊ μεγάλωσε σε ένα φτωχικό σπίτι που «έβραζε» ενώ οι φυλετικές εντάσεις ήταν καθημερινό φαινόμενο.

Το ότι ο πατέρας της ήταν μαύρος και μητέρα λευκή, αλλά και ότι δεν έμοιαζε με κανέναν από αυτούς, της δημιούργησε τεράστια προβλήματα και την έκανε να απομονώνεται. Τα μεγαλύτερα αδέλφια της την απεχθάνονταν βαθιά.

«Από τη στιγμή που ήμουν μικρό παιδί, είχα αναπτύξει τα ένστικτα για να αισθανθώ πότε έρχεται η βία», περιγράφει η ίδια. «Μπορούσα να καταλάβω πότε οι ενήλικες κραυγές είχαν φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, που σήμαινε ότι έπρεπε να καλυφθώ» εξηγεί.

Κι όμως αυτό το αηδόνι με τα πλούσια μαλλιά πούλησε πάνω από 200 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, καθιστώντας την ανάμεσα στους καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Το 1998 ανακηρύχθηκε η καλλιτέχνιδα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις για την δεκαετία του 1990 στα World Music Awards.

Εκτός από τις εμπορικές της επιτυχίες, η Κάρεϊ έχει κερδίσει 5 Βραβεία Grammy, 17 World Music Awards, 11 American Music Awards και 31 Billboard Music Awards.

Το «Hero» κατάφερε να κερδίσει τον κόσμο σχεδόν αμέσως, όμως το «All I Want for Christmas» του πήρε την θέση της «μεγάλης επιτυχίας». Μέσα σε λίγες μόνο ημέρες από την κυκλοφορία του, έφτασε στο #1 στο Billboard chart και την έστεψε «βασίλισσα των Χριστουγέννων».

Τα πρώτα χρόνια

Η Μαράϊα Κάρεϊ γεννήθηκε στο Χάντινγκτον στη Νέα Υόρκη στις 27 Μαρτίου 1969. Οι γονείς Άλφρεντ Ρόι Κάρεϊ και Πατρίσια Χίκυ Κάρεϊ χώρισαν όταν εκείνη ήταν 3 ετών.

Τα προβλήματα είχαν ξεκινήσει προτού γεννηθεί η Μαράϊα. Η οικογένεια της μητέρας της την αποκήρυξε επειδή παντρεύτηκε τον μαύρο αεροναυπηγό Άλφρεντ, ενώ ρατσιστές γείτονες έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητό τους και δηλητηρίασαν τον σκύλο τους. Όταν η Μαράϊα ήταν 3 ετών, οι οικογενειακοί καβγάδες ήταν τόσο συνεχείς και έντονοι, που οι γονείς της τελικά πήραν την απόφαση να πάρουν διαζύγιο.

Η Μαράια και ο αδερφός της, Μόργκαν, πήγαν να ζήσουν με την μητέρα τους, ενώ η αδερφή της Άλισον έμεινε με τον πατέρα τους.

Η μητέρα της ήταν μια επαγγελματία τραγουδίστρια της όπερας. Έχοντας μάλιστα εγκαταλείψει τα όνειρά της να γίνει σταρ της όπερας για να κάνει οικογένεια, η μητέρα της φάνηκε να δυσανασχετεί με το ότι επισκιάστηκε από την κόρη της.

Από την ηλικία των 13 ετών η Μαράια Κάρεϊ έγραφε τα τραγούδια της και τρία χρόνια αργότερα δημιούργησε την πρώτη της demo κασέτα.

Καθώς η Μαράια καθόταν στο αυτοκίνητο σε ηλικία 14 ετών, η μητέρα της της είπε: «Θα πρέπει μόνο να ελπίζεις ότι μια μέρα θα γίνεις η μισή τραγουδίστρια απ’ ό,τι είμαι εγώ». Αυτά τα λόγια πλήγωσαν την τραγουδίστρια για δεκαετίες, με την ίδια να σχολιάζει το 2020: «Αυτό που είπε με στοιχειώνει και με πληγώνει μέχρι και σήμερα». Σίγουρα αποδείχθηκε ότι η μητέρα της έπεσε έξω.

Η «βασίλισσα των Χριστουγέννων» είχε μιλήσει ανοιχτά για τη «γεμάτη αγκάθια» σχέση της με τη μητέρα της, αναφέροντας λεπτομερώς στα απομνημονεύματά της το 2020 τον «πόνο» και την «ντροπή» της. «Όπως πολλές πτυχές της ζωής μου, το ταξίδι μου με τη μητέρα μου ήταν γεμάτο αντιφάσεις και δυσάρεστες πραγματικότητες», αναφέρει χαρακτηριστικά.



Όσο δύσκολο κι αν της ήταν να ξεκινήσει την πορεία της στη μουσική βιομηχανία, σε μια κοινωνία με πολλά ρατσιστικά φαινόμενα να κάνουν την εμφάνισή τους καθημερινά, η Μαράϊα δεν τα έβαλε κάτω.

Ακόμα και κατά τα σχολικά της χρόνια, χρειάστηκε να αντιμετωπίσει πολλές φορές των ρατσισμό από άλλους συνομήλικούς της, ειδικά από κορίτσια που την έκριναν για τα σγουρά, φριζαρισμένα μαλλιά της.

«Στο σχολείο μου δεν ήταν και τα πιο υπέροχα κορίτσια, αλλά ήταν πολύ όμορφα και ήταν διαφορετικά από εμένα γιατί ήταν λευκά κορίτσια που μπορούσαν να ξυπνήσουν και να φαίνονται υπέροχα με τα απαλά μαλλιά τους, δεν χρειάζονταν φροντίδα. Αλλά τα δικά μου μαλλιά ήταν σγουρά, φριζαρισμένα και ακόμα και η μητέρα μου αγνοούσε κάπως το γεγονός ότι χρειαζόμουν ίσως λίγη περιποίηση», είχε δηλώσει.

Τα σγουρά μαλλιά της ήταν η αιτία για να υποστεί μια από τις πιο τραυματικές εμπειρίες της ζωής της.

Τα κορίτσια αυτά την προσκάλεσαν να περάσει ένα Σαββατοκύριακο μαζί τους κι εκείνη ήταν ενθουσιασμένη.

Ωστόσο, οι συμμαθήτριές της δεν είχαν τους καλύτερους σκοπούς. Όπως είπε, κλείστηκαν μαζί της σε ένα δωμάτιο κι εκεί η κατάσταση εκτροχιάστηκε τελείως. Την έσπρωχναν και την έβριζαν με τον χειρότερο τρόπο. «Χρησιμοποίησαν λέξεις που πραγματικά δεν λέει κανείς. Αυτά τα λόγια τα σκέφτομαι ακόμα και σήμερα ξανά και ξανά», αναφέρει.

Παρά τα συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα στη σχέση με τη μητέρα της, η Μαράια δεν έκοψε ποτέ τους δεσμούς μαζί της.

Οι δυο τους μάλιστα ένωσαν τις δυνάμεις τους για μια συγκλονιστική ερμηνεία κατά τη διάρκεια του Mariah Carey: Merry Christmas to You, το 2010, του ABC, με ένα ντουέτο μητέρας-κόρης του «O Come All Ye Faithful / Hallelujah Chorus».

Σε μία τραγική σύμπτωση της μοίρας, η μητέρα της όσο και η αδερφή της πέθαναν την ίδια μέρα.

Μιλώντας στο People, η 55χρονη Μαράια Κάρεϊ δήλωσε: «Η καρδιά μου είναι ραγισμένη που έχασα τη μητέρα μου το περασμένο Σαββατοκύριακο. Δυστυχώς, σε μια τραγική εξέλιξη των γεγονότων, η αδερφή μου έχασε τη ζωή της την ίδια μέρα».

Στο πλευρό της ήταν ο πρώην σύζυγός της Νίκ Κάνον, με τον οποίο απέκτησε δίδυμα.