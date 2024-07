Μάργκοτ Ρόμπι: Έγκυος η διάσημη ηθοποιός με μια φωτογραφία να επιβεβαιώνει τη σχετική φημολογία

Η ηθοποιός Μάργκοτ Ρόμπι είναι έγκυος, με την ευχάριστη είδηση να επιβεβαιώνεται. Σε πελάγη ευτυχίας τόσο η ίδια, όσο και ο σύζυγός της Τομ Ακερλέι.

Η Μάργκοτ Ρόμπι είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί, με τη φημολογία των τελευταίων ημερών να επιβεβαιώνεται από καλά πληροφορημένες πηγές στο People. Η 34χρονη ηθοποιός και ο σύζυγός της, Τομ Ακερλέι, που γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Suite Française» το 2013, θα γίνουν σύντομα γονείς.

Σε εικόνες που εξασφάλισε η DailyMail, η Ρόμπι δείχνει τη φουσκωμένη κοιλιά της, φορώντας ένα λευκό τοπ. Η φωτογραφία τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια των διακοπών του ζευγαριού στη λίμνη Κόμο.

Όπως αποκάλυψε πρόσφατα το ζευγάρι στους Sunday Times, περνάνε σχεδόν ολόκληρη την ημέρα του μαζί. «Είμαστε μαζί 24 ώρες την ημέρα», είπε χαρακτηριστικά ο Τομ Ακερλέι.

