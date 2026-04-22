Μαρία Καλλιμάνη: «Συμμετέχω στην ταινία με τον Μπραντ Πιτ, υπήρξε χημεία»

«Συμμετέχω στην ταινία με τον Μπραντ Πιτ. Έχουμε υπογράψει μια ρήτρα που δεν μπορούμε να πούμε πράγματα», αποκάλυψε η γνωστή ηθοποιός Μαρία Καλλιμάνη σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε.

Η Μαρία Καλλιμάνη ήταν καλεσμένη την Τετάρτη (22.4.2026) στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ1. Μεταξύ άλλων, η δημοφιλής καλλιτέχνιδα αναφέρθηκε και σε δημοσιεύματα που την ήθελαν να συμμετέχει στην ταινία «Riders» με τον Μπραντ Πιτ, επιβεβαιώνοντας ότι είχε έναν ρόλο.

«Θα με δείτε στην ταινία, έχω μια συμμετοχή, είμαστε πέντε Έλληνες ηθοποιοί. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα πράγματα. Όταν βγει η ταινία με το καλό… Είμαι πολύ χαρούμενη με αυτή τη συνθήκη, ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Έκανα ένα demo, το είδε ο σκηνοθέτης, ήρθε στην Ελλάδα και είχε επιλέξει έξι για κάθε ρόλο να δει, οπότε κάναμε και μαζί δοκιμαστικό. Πήγε πολύ καλά», ανέφερε αρχικά.

«Φυσικά είχα άγχος, ήταν πολύ όμορφη η εμπειρία με τον σκηνοθέτη. Υπήρξε χημεία. Ήταν πολύ ωραία επαφή. Δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε, την ίδια γλώσσα μιλάμε, τον ίδιο κώδικα χρησιμοποιούμε, το ίδιο πράγμα ψάχνουμε», είπε ακόμα η Μαρία Καλλιμάνη.

«Οι άνθρωποι είναι της δουλειάς και εμείς είμαστε της δουλειάς, στο επίπεδο το καλλιτεχνικό δεν αισθάνομαι ότι υπολειπόμαστε κάπου. Τα χρήματα είναι το βασικό. Βλέπεις μια μεγάλη παραγωγή που στηρίζεται περισσότερο από ό,τι στην Ελλάδα», δήλωσε στη συνέχεια η γνωστή ηθοποιός.