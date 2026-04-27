Μαρία Κανελλοπούλου: «Δεν μπόρεσα να κάνω παιδιά, ενώ ήθελα, ο γάμος δεν με ενδιέφερε ποτέ»

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Μαρία Κανελλοπούλου και αναφέρθηκε τόσο στην επιθυμία που είχε στο παρελθόν να γίνει μητέρα όσο και στην καριέρα της στην τηλεόραση.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA τη Δευτέρα (27.04.2026) και μίλησε για όλα στη Φαίη Σκορδά. Μάλιστα, η Μαρία Κανελλοπούλου εξήγησε πώς «έχτισε» τον ρόλο της Τασίας στο «Καφέ της Χαράς» και μίλησε με λόγια θαυμασμού για την Κάτια Δανδουλάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με την Κάτια Δανδουλάκη δουλέψαμε μαζί το 2011-12, δύσκολα χρόνια, μνημόνια, κρίση, ήταν μία από τις καλύτερες σεζόν της ζωής μου, γιατί η Κάτια είναι κυρία με ένα τεράστιο “Κ”» είπε αρχικά για τη συνεργασία της με την Κάτια Δανδουλάκη.

«Μας αγαπούσε όλους, όχι μόνο εμένα. Έγινε μία περίφημη απεργία το 2012, λίγο πριν ψηφιστεί το δεύτερο μνημόνιο και το σωματείο μας αποφάσισε να κάνουμε απεργία, μία διήμερη. Εμείς είχαμε ένα θέατρο με τεράστια επιτυχία. Η διοίκηση του σωματείου θα μπορούσε να σκεφτεί πιο πολιτικά κατά τη γνώμη μου και να κάνει απεργία, την Κυριακή που κατέβαινε όλος ο κόσμος. Διάλεξε να κάνει ένα εμπάργκο δύο ημερών. Για τα θέατρα ήταν μεγάλη καταστροφή. Δεν μπορούσα να μην απεργήσω, το είπα έγκαιρα. Ζήτησα αντικατάσταση, αν υπήρχε χρόνος. 90% ανεργία είχε τότε ο κλάδος. Μου είπαν “όχι μην το κάνεις”, αλλά το έκανα. Είχα ήδη συζητήσει ότι θα ήμουν στην καλοκαιρινή περιοδεία. Το βράδυ του Σαββάτου είδα ένα μήνυμα “δεν συμφωνώ με αυτό που έκανες, ποτέ δεν θα το κάνω αλλά δεν μπορώ παρά να εκτιμήσω βαθιά την αντιστοιχία λόγων και έργων. Εμείς θα ξαναδουλέψουμε μαζί, γιατί είσαι η Μαρία της καρδιάς μου, Κάτια”. Τήρησε τον λόγο της, είναι τεράστιο ζητούμενο γι’ αυτή τη δύσκολη εποχή που περνάμε», πρόσθεσε η Μαρία Κανελλοπούλου.

Παράλληλα, η γνωστή καλλιτέχνιδα εξομολογήθηκε ότι παρόλο που ήθελε να γίνει μητέρα στο παρελθόν, αυτό δε συνέβη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν μπόρεσα να κάνω παιδιά. Ήθελα να κάνω παιδιά, αλλά δεν έγινε. Πλέον έχω πάρα πολλά παιδιά όμως, γιατί ήμουν περίπου 20 χρόνια δασκάλα σε δραματική σχολή και έχω φτιάξει σχέσεις με τους μαθητές μου, που είναι αληθινά μητρικές. Έχω παιδιά που τα βλέπω μέχρι τώρα, προσπαθώ να τα παρακολουθώ. Και μικρή που ήμουν όλα τα μωρά της γειτονιάς τα ντάντευα. Θέλω και προσπαθώ να είμαι ο άνθρωπος που φροντίζει τους άλλους, απλώς η ζωή είναι πολύ δύσκολη πια. Η Αθήνα είναι πολύ αποξενωτική», είπε η Μαρία Κανελλοπούλου.

«Ο γάμος δε με ενδιέφερε ποτέ. Δεν έχω παντρευτεί ποτέ. Έχω υπάρξει σε συγκατοίκηση που έμοιαζε με γάμο για 10 χρόνια. Υπήρχαν άνθρωποι που ονειρευτήκαμε πράγματα μαζί, κυρίως τα παιδιά. Αν είχα κάνει ένα παιδί θα παντρευόμουν γιατί δε θα ήθελα – σύμφωνα με το πώς είναι διαμορφωμένη η κοινωνία μας – να έχει δυσκολίες στη δική του ζωή. Πλέον έχουν αμβλυνθεί τα πράγματα. Μπορούν να έχουν όλοι ένα παιδί και για μένα είναι πολύ σημαντικό βήμα για την κοινωνία. Δεν ονειρεύτηκα ποτέ γάμο, τελετές», ξεκαθάρισε στη συνέχεια η ηθοποιός.

Το «Καφέ της Χαράς» και ο θάνατος της Νατάσας Μανίσαλη

Επίσης η Μαρία Κανελλοπούλου εξήγησε το πώς «έχτισε» τον ρόλο της Τασίας στο «Καφέ της Χαράς» και την πρώτη συνάντηση που είχε στα γυρίσματα με τον Πάρη Σκαρτσολιά.

«Η Άννα η Χατζησοφιά είναι η μικρότερη αδερφή μου, έχω και μια μεγαλύτερη κανονική αδερφή που είναι τα πάντα όλα μου σε αυτόν τον κόσμο. Για το “Καφέ της Χαράς” μου είπαν “διάλεξε, θες να κάνεις αυτό, θες να κάνεις αυτό”. Ήταν πάρα πολύ μικρός, είχε μια σκηνή, δύο νομίζω, στο πρώτο επεισόδιο. Λέω, “αυτό θέλω να κάνω, θέλω να κάνω αυτό”. “Α, ωραία” λέει, “θα το προσαρμόσουμε αν είσαι εσύ”. Και εγώ έχω μεγαλώσει σε χωριό, μέχρι 14 χρονών ζούσα στα Καλάβρυτα. Αυτό που έζησα εγώ ήταν ένα χωριό που χιόνιζε και έκλεινε η πόρτα του σπιτιού. Βγαίναν οι δικοί μου με το φτυάρι, για να μπορέσουμε να βγούμε από το σπίτι, να πάμε στο σχολείο, που δεν έκλεινε ποτέ. Πολυτέλειες δεν υπήρχαν. Και τις ήξερα αυτές τις γυναίκες. Και υπήρχε και μια κυρία, η κυρία Ελένη, που φρόντιζε τα παιδιά της αδελφής μου που την αγαπούσαν πάρα πολύ τα ανίψια μου. Και ο μικρός ειδικά έλεγε “μαμά κυρά Ελένη”. Δηλαδή ήτανε όχι “μαμά”, η “μαμά κυρά Ελένη”. Και αυτή ήταν λοιπόν μια πολύ φροντισμένη γυναίκα, πολύ αξιοπρεπής, με ένα κότσο που έκανα και εγώ τότε. Πεντακάθαρη και αστραφτερή. Και ερχόταν και έκανε τη δουλειά της. Νοικοκυρά που μ’ άρεσε πάρα πολύ. Και θυμόμουν τι φόραγε και έλεγα “πρέπει να βρω ένα τέτοιο πουκάμισο”. Έφερνα και δικά μου και έτσι το χτίσαμε.

Και βέβαια είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μένα η σχέση μου με τον Πάρη Σκαρτσολιά, με τον Μανωλάκη. Γιατί από την πρώτη στιγμή που τον είδα, θυμάμαι την πρώτη σκηνή που έκανα μαζί του. Κατεβαίναμε σε μια κατηφορίτσα γιατί θα μιλούσε στην πλατεία ο πατέρας του. Και τον είχα πιάσει απ’ το χεράκι, ήταν 8 χρονών. Και γύρισε με το κεφαλάκι του και μου λέει “δεν το περίμενα ότι θα γίνουμε τόσο γρήγορα φίλοι” και με μάγεψε, με τρέλανε. Στην πορεία κοιμότανε στην αγκαλιά μας. Και τώρα έχει γίνει ηθοποιός. Είναι καταπληκτικό παιδί και καταπληκτικός ηθοποιός που δεν μπόρεσα φέτος να πάω να τον δω και έχω μεγάλο βάρος», εξομολογήθηκε η Μαρία Κανελλοπούλου.

Τέλος, η Μαρία Κανελλοπούλου αποκάλυψε ότι για χρόνια δεν μπορούσε να δει τη σειρά «Εμείς κι εμείς» εξαιτίας του θανάτου της Νατάσας Μανίσαλη.

«Το “Εμείς κι εμείς” δεν μπορούσα να το ξαναδώ λόγω της απώλειας της Νατάσας Μανισάλη. Το είδα φέτος το καλοκαίρι, σε μια επανάληψη, μεταξύ γέλιων και δακρύων. Ναι, 10 χρόνια μετά! Μου κόστισε πολύ η απώλειά της. Δεν μπορούσα να το δω, γύριζα το κεφάλι», εξομολογήθηκε η γνωστή ηθοποιός.