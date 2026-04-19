Μαρία Κωνσταντάκη: Στα 28 μου ήθελα να αποκτήσω παιδί με δότη σπέρματος

Η Μαρία Κωνσταντάκη έδωσε μία νέα συνέντευξη και αναφέρθηκε τόσο στα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης που την ταλαιπώρησαν όσο και στην επιθυμία που είχε στο παρελθόν να γίνει single mother.

Η γνωστή ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» μίλησε και για την κρίση ηλικίας που πέρασε. Τα όσα είπε η Μαρία Κωνσταντάκη προβλήθηκαν την Κυριακή (19.04.2026).

«Δεν παίρνω ποτέ προσωπικά ό,τι γράφουν στα sites, αντιλαμβάνομαι ότι θέλουν τα κλικ! Δεν γίνεται να κάνω αυτή τη δουλειά, να θέλω την αναγνωρισιμότητα για να κλείνω καλύτερες δουλειές και να το παίζω ταυτόχρονα αντισυστημική», δήλωσε αρχικά η Μαρία Κωνσταντάκη.

«Πέρασα την κρίση ηλικίας των 40 στα 37 και των 50 στα 47… Μεγαλώνοντας, δεν με απασχολεί η γνώμη των άλλων. Τώρα είμαι 53, αισθάνομαι πολύ πιο κοντά στα 70 απ’ ότι στα 35…Είμαι σε μια φάση, της εμμηνόπαυσης, που αντιλαμβάνομαι αλλιώς τον έρωτα», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η γνωστή ηθοποιός.

Επίσης, η Μαρία Κωνσταντάκη αναφέρθηκε στην περίοδο της εμμηνόπαυσης, αλλά και την επιθυμία που είχε στο παρελθόν να γίνει μητέρα με τη βοήθεια δότη.

«Λόγω της εμμηνόπαυσης είχα τις εξάψεις μου, ξυπνούσα μέσα στη νύχτα, έπρεπε να διαχειριστώ τις αλλαγές στο σώμα μου, θέλει λίγη ψυχραιμία… Στα 28 μου έλεγα ότι θέλω να αποκτήσω παιδί με δότη σπέρματος, γιατί δε με έβλεπα σε μια σχέση ή έναν γάμο.

Μετά έκανα ψυχοθεραπεία και κατάλαβα ότι θέλω να κάνω παιδί όχι γιατί πραγματικά θα αισθανόμουν πιο πλήρης, αλλά γιατί είχα αυτόν τον φόβο του τι θα κάνω. Όταν ξέφυγα από αυτό και κατάλαβα ότι δεν ήταν μια ουσιαστική ανάγκη, απελευθερώθηκα», εξομολογήθηκε ακόμα η γνωστή ηθοποιός.