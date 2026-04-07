Μαρία Κωνσταντάρου: Έχω υπάρξει θύμα σεξουαλική κακοποίησης, με έριξε στο πάτωμα και πάλεψα

Η Μαρία Κωνσταντάρου έκανε μία συγκλονιστική εξομολόγηση για τις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει στη δουλειά της, αναφέροντας ότι στο παρελθόν έχει πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε στην καριέρα της αλλά και στη φιλία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τα όσα είπε η Μαρία Κωνσταντάρου προβλήθηκαν το πρωί της Μεγάλης Τρίτης (07.04.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν δυσκολεύομαι να παίρνω ρόλους λόγω ηλικίας, το αντίθετο. Ο ηθοποιός δεν έχει ηλικία, οι περισσότεροι ηθοποιοί λένε “να πεθάνω πάνω στη σκηνή”, ας πούμε», είπε αρχικά.

«(σ.σ. Έχω υπάρξει θύμα σεξουαλική κακοποίησης). Βίωσα μία πολύ άγρια κατάσταση. (σ.σ. Αυτός ο άντρας) με έριξε κάτω στο πάτωμα και πάλεψα (σ.σ. μαζί του για να γλιτώσω)», αποκάλυψε ακόμα η Μαρία Κωνσταντάρου όταν τη ρώτησαν για το κίνημα metoo.

Επίσης η γνωστή ηθοποιός που έκανε καριέρα στην «χρυσή εποχή» του ελληνικού κινηματογράφου μίλησε και για την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν υπέροχη η συνεργασία μου με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η Αλίκη δεν ήταν αυτή που ξέρει ο κόσμος, πώς να στο πω, παρίστανε την Barbie. Ήταν για πολύ σοβαρότερα πράγματα. Αλλά ο κόσμος ήθελε να βλέπει την Αλίκη έτσι. Όταν ανέβασε ένα έργο στο Ρεξ με μουσική Χατζιδάκι, το “Καίσαρας και Κλεοπάτρα” νομίζω, δεν πήγε καλά. Μετά σου λέει “δεν θέλετε να με βλέπετε έτσι; Θα με βλέπετε όπως θέλετε”», δήλωσε η Μαρία Κωνσταντάρου για την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Παράλληλα μιλώντας για τη νέα γενιά των ηθοποιών, αποκάλυψε: «Εκείνο που μου κάνει εντύπωση, είναι ότι τα νέα παιδιά δεν ενδιαφέρονται να μάθουνε, είναι όλοι ξερόλες. Κάναμε ένα γύρισμα, ήταν μία κοπέλα, κόρη πολύ γνωστού ηθοποιού. Της λέω λοιπόν “χρυσό μου, έλα στο σπίτι μου να κάνουμε δυο – τρία μαθήματα να σε βοηθήσω. Για να πας καλύτερα”. Δεν ήρθε ποτέ».

Τέλος, η Μαρία Κωνσταντάρου αναφέρθηκε και στον ρόλο της Στρουμφίτα που είχε αναλάβει στη μεταγλώττιση της θρυλικής σειράς κινουμένων σχεδίων.

«Στη Στρουμφίτα δεν άλλαξα καθόλου τη φωνή μου. Απλώς έβαλα στη Στρουμφίτα σαν στοιχείο, να είναι μονίμως με μία απορία. Και αυτό την έκανε αθώα. Έχε υπόψη σου ότι αυτά τα Στρουμφάκια που έκανε η ΕΡΤ ήταν πολύ καλή δουλειά. Αρκεί να σου πω ότι κάναμε πέντε ώρες πρόβα, για να γράψουμε 20 λεπτά», είπε χαρακτηριστικά.