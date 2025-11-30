Μαρία Κωνσταντάρου: «Η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie»

«Στη “Σοφία Ορθή” έβγαλα τα περισσότερα λεφτά, τα επένδυσα σε κρατικά ομόλογα και τα έχασα», δήλωσε η γνωστή ηθοποιός, Μαρία Κωνσταντάρου, σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Η Μαρία Κωνσταντάρου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και τον Κωνσταντίνο Αρκά και προβλήθηκε το πρωί της Κυριακής (30.11.2025). Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για την καριέρα της, την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τις σειρές που έχει πάρει μέρος.

«Είμαι 92 ετών και δεν μου φαίνεται! Έκανα μόνο δύο ταινίες στην καριέρα μου, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Το “Αχ αυτή η γυναίκα μου” και τη “Μαρία της σιωπής”. Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie.

Όταν η Αλίκη έπαιξε το “Αντώνιος και Κλεοπάτρα” δεν πήγε καλά, γιατί ο κόσμος ήθελε να τη βλέπει γατούλα. Και είπε και η Αλίκη “αυτό θέλετε, αυτό θα φάτε”. Η Αλίκη, επειδή ήταν σπουδαία ηθοποιός, δεν με φοβήθηκε ποτέ. Όλες οι άλλες πρωταγωνίστριες δεν με πήραν ποτέ», είπε η Μαρία Κωνσταντάρου.

Η Μαρία Κωνσταντάρου είπε επίσης: «Από τις ωραιότερες σειρές που έπαιξα ήταν οι “Βαρβαρότητες” με τη Χρύσα Ρώπα και τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη. Στη “Σοφία Ορθή” έβγαλα τα περισσότερα λεφτά, τα επένδυσα σε κρατικά ομόλογα και τα έχασα όλα».