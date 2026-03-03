Μαρία Κωνσταντάρου: Με 785 ευρώ σύνταξη δεν μπορείς να ζήσεις, ζω έναν εφιάλτη κατά καιρούς

Η Μαρία Κωνσταντάρου βρέθηκε καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2night Show», στο επεισόδιο που μεταδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας (02-03-2026) και μίλησε για τα παιδικά χρόνια της, την πορεία της στην υποκριτική και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Όπως ανέφερε η σύνταξη των 785 ευρώ δεν είναι αρκετή. Το κόστος ζωής αυξάνεται διαρκώς και τα εισοδήματά της δεν επαρκούν. Σκέφτεται γεμάτη προβληματισμό πως ίσως έρθουν ακόμα πιο δύσκολες μέρες…

Αναφερόμενη στον γάμο της, η Μαρία Κωνσταντάρου ανέφερε στην εκπομπή «The 2night Show» ότι: «Ο έρωτας ήταν μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή μου. Έκανα ένα περίεργο γάμο, γιατί ο πατέρας μου δε θα με άφηνε να βγω στο θέατρο. Είχα έναν τρίτο ξάδερφο, ο οποίος ήταν εξαιρετικός άνθρωπος και ερωτευμένος μαζί μου. Μου είπε: “Μαρία ξέρω ότι δεν είσαι ερωτευμένη μαζί μου, εγώ όμως θα σε παντρευτώ για να ζήσεις το όνειρό σου”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έπρεπε να φύγω από το σπίτι. Παντρευτήκαμε στα 17 μου αλλά ο γάμος δεν κράτησε πολύ. Δεν τον ερωτεύτηκα πραγματικά. Στο ίδιο πλαίσιο εξομολογήθηκε πως «Ο ανεκπλήρωτος έρωτας της ζωής μου ήταν ο Μίνως Βολανάκης. Το γράφω και στο βιβλίο μου. Ο Μίνως τότε ήταν 26 χρονών και εγώ 17. Μας έκανε δραματουργία. βγαίναμε μαζί, μου έκανε νόημα, με περίμενε κάτω και περπατάγαμε στον δρόμο. Δεν με αγκάλιασε ποτέ, δεν με φίλησε ποτέ. Με κοιτούσε και χαμογελούσε και εγώ έπαιρνα αυτό το απόλυτο τίποτα και ήμουν ευτυχισμένη».

Όσον αφορά την οικογένειά της, η γνωστή ηθοποιός δήλωσε ότι «Ο πατέρας μου ήταν Ειρηνοδίκης. Τον γνώρισα στα 6 μου. Πήγε στη Σκιάθο, βρήκε τη βιολογική μου μητέρα, την παντρεύτηκε και αυτός ο γάμος δεν μπορούσε να κρατήσει. Μετατίθεται στην Κοζάνη και όταν ήμουν 40 ημερών χώρισε με τη βιολογική μου μητέρα. Πήρε ένα μωρό 40 ημερών και το κατεβάζει μόνος του με τον σιδηρόδρομο στις αδερφές του. Ήθελε να είναι καλός πατέρας, ο κακομοίρης, αλλά δεν ήξερε. Το μόνο που θυμάμαι από τον πατέρα μου ήταν ότι κάθε απόγευμα έπρεπε να πάω στο γραφείο του και να κάνουμε Αρχαία Ελληνικά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συμπλήρωσε πως «Η βιολογική μαμά δεν υπήρξε ποτέ. Όταν μεγάλωσα δεν ήθελα να τη γνωρίσω, δεν ήταν από τις καλές φάσεις σαν άνθρωπος. Αλλά μεγαλώνοντας με τις τέσσερις αδερφές του πατέρα μου, μεγάλωσα σε ένα κέλυφος τέτοιας λατρείας… Δε μου φώναξαν και δε με μάλωσαν ποτέ. Από μωρό, την μεγαλύτερη θεία μου την έλεγα μαμά».

Για την καριέρα της, η Μαρία Κωνσταντάρου ανέφερε πως δεν κατάφερε να εκπληρώσει όλα τα όνειρα που είχε: «Κάποτε το θέατρο είχε μαγεία, αισθανόσουν ένα ρίγος στην παράσταση, έβλεπες τους ηθοποιούς να «πάλλονται», τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Δεν νιώθω δικαιωμένη από την πορεία μου, έβγαιναν ρόλοι στο θέατρο που ήταν δικοί μου και δεν μπορούσα να τους πλησιάσω, δεν με έπαιρναν. Δεν ήμουν γκρινιάρα… αλλά δεν έπαιζα μπιρίμπα» τόνισε η ηθοποιός.

Όσον αφορά στις οικονομικές δυσκολίες που βιώνει, η Μαρία Κωνσταντάρου εξομολογήθηκε πως: «Οι θείες του πατέρα μου, μου αφήσαν περιουσία, έχτισαν ένα σπίτι στο Παλαιό Ψυχικό, κάποια στιγμή αναγκάστηκα να το πουλήσω, γιατί δεν είχα. Αγόρασα ένα διαμέρισμα στην Κηφισιά, όσο ήμουν στο θέατρο δεν είχα οικονομικό πρόβλημα. Κάποια στιγμή αναγκάστηκα να το πουλήσω, γιατί δυσκόλεψαν τα πράγματα. Είχα μια σύνταξη και από τον πατέρα μου.

Με το που ήρθε ο Τσίπρας τις έκοψε. Εκεί τα έπαιξα, άρχισα να πουλάω πίνακες, αντίκες και κοσμήματα για να ζήσω. Έχουν αρχίσει να λιγοστεύουν ό,τι έχει απομείνει από την πώληση του σπιτιού. Χρειάζομαι από εκεί να τραβάω… Με 785 ευρώ σύνταξη δεν μπορείς να ζήσεις, ζω έναν εφιάλτη κατά καιρούς ότι αν τελειώσουν και αυτά τα ελάχιστα χρήματα που έχω τι θα κάνω; Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάω σε γηροκομείο. Το σπίτι του ηθοποιού; Απαπαπα!».