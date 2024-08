Μαρία Κορινθίου: Nέα ανάρτηση μετά τον χωρισμό από τον Γιάννη Αϊβάζη – «Γύρισέ με στη νύχτα που γνωριστήκαμε»

Η ηθοποιός Μαρία Κορινθίου έκανε μία ακόμη ανάρτηση με… νόημα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, λίγα 24ωρα μετά την δημοσιοποίηση του χωρισμού της από τον Γιάννη Αϊβάζη.

Το διάσημο ζευγάρι υπήρξε παντρεμένο για 17 χρόνια και έχει αποκτήσει μια κόρη, την 16χρονη σήμερα Ισμήνη, ωστόσο αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους ξαφνιάζοντας τους πάντες.

Η Μαρία Κορινθίου, Το βράδυ της Δευτέρας 12/8, προχώρησε σε μια νέα ανάρτηση. Πιο συγκεκριμένα, η αγαπημένη ηθοποιός ανέβασε ένα βίντεο με το τραγούδι “Τhe Night we met” επιλέγοντας χαρακτηριστικά το απόσπασμα.

«I had all and then most of you

Some and now none of you

Take me back to the night we met

I don’t know what I’m supposed to do

Haunted by the ghost of you

Take me back to the night we met».

Να σημειωθεί ότι η Μαρία Κορινθίου και ο Γιάννης Αϊβάζης τράβηξαν χωριστούς δρόμους μετά από 17 χρόνια κοινής πορείας.