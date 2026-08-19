Μαρία Κορινθίου και Γιώργος Καραθανάσης στο Παλέρμο: Το άλμπουμ από το ταξίδι του ερωτευμένου ζευγαριού

Μαρία Κορινθίου και Γιώργος Καραθανάσης αποφάσισαν να ταξιδέψουν στο Παλέρμο και πήραν μια γεύση από τις ομορφιές της περιοχής. Η ηθοποιός δημοσίευσε μια σειρά από εικόνες στο Instagram και έδειξε στιγμές από την εμπειρία της στο εξωτερικό. Το ζευγάρι παραμένει μαζί και η σχέση τους δείχνει να δυναμώνει στο πέρασμα του χρόνου.

Η Μαρία Κορινθίου δημοσιοποίησε φωτογραφίες και βίντεο από την εξερεύνηση της ιταλικής πόλης και τη θέα από ψηλά. Το Παλέρμο είναι μια πανέμορφη, «ζωντανή» και γεμάτη αντιθέσεις πόλη που μαγεύει τους επισκέπτες της. Συνδυάζει την πλούσια ιστορία, την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και την κορυφαία γαστρονομία, προσφέροντας μια αυθεντική ιταλική εμπειρία. Ο Γιώργος Καραθανάσης βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό της.

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Μετά την επίσκεψή της στον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό του Παλέρμο, η Μαρία Κορινθίου βρέθηκε στο ιστορικό Teatro Μassimo. Η ηθοποιός περιηγήθηκε στην εντυπωσιακή αίθουσα του θεάτρου, ανάμεσα στις σειρές από κόκκινα καθίσματα, τα θεωρεία με τις περίτεχνες χρυσές λεπτομέρειες και τη βαριά βελούδινη αυλαία.

Το Teatro Massimo Vittorio Emanuele άνοιξε τις πόρτες του το 1897 και αποτελεί το μεγαλύτερο λυρικό θέατρο της Ιταλίας, αλλά και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Η Μαρία Κορινθίου το χαρακτήρισε ως «συγκλονιστικά ιστορικά πανέμορφο».

Η πόλη έχει μοναδικά μνημεία, όπως ο Καθεδρικός Ναός Παλέρμο και το Παλάτι των Νορμανδών, που ενώνουν διαφορετικούς πολιτισμούς. Σημεία όπως η εμβληματική μπαρόκ πλατεία Quattro Canti και το ιστορικό Palazzo Butera προσφέρουν μοναδικές εικόνες.

Η Μαρία Κορινθίου και ο Γιώργος Καραθανάσης είναι ζευγάρι, έχοντας επιβεβαιώσει τη σχέση τους. Η γνωριμία τους ξεκίνησε μέσα από επαγγελματικές συνεργασίες και εξελίχθηκε σε έναν δυνατό έρωτα. Η ηθοποιός έχει δηλώσει δημόσια για εκείνον: «Πιο όμορφο από όλα σε εσένα η ψυχή σου… η αυθεντικότητά σου και η λεβεντιά σου».