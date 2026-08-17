Μαρία Μενούνος: Η συγκινητική ανάρτηση μετά την επίσκεψη στην Τήνο – «Νιώθω ιδιαίτερα ευγνώμων»

Ιδιαίτερη σημασία είχε ο φετινός Δεκαπενταύγουστος για τη Μαρία Μενούνος, καθώς η Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια είχε επισκεφθεί πριν από λίγες εβδομάδες την Τήνο και τον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας. Με αφορμή τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, μοιράστηκε στα social media τις σκέψεις της για την πίστη, την ελπίδα και την εμπειρία που αποκόμισε από την παρουσία της στο νησί.

Η Μαρία Μενούνος εξήγησε ότι μετά την επίσκεψή της στην Τήνο βλέπει πλέον τον Δεκαπενταύγουστο με διαφορετικό τρόπο, με την παρουσιάστρια να δηλώνει ιδιαίτερα συγκινημένη από την αφοσίωση των προσκυνητών και τη μακρά παράδοση που συνδέει χιλιάδες ανθρώπους με την Παναγία της Τήνου.

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«Η σημερινή ημέρα μοιάζει λίγο διαφορετική, αφού πριν από λίγες μόλις εβδομάδες βρέθηκα στην Τήνο», έγραψε στην ανάρτησή της η Μαρία Μενούνος. Η ίδια αναφέρθηκε στη σημασία της Κοίμησης της Θεοτόκου για την Ορθοδοξία, επισημαίνοντας ότι η ημέρα δεν επικεντρώνεται στην απώλεια, αλλά αποτελεί «μια γιορτή της ελπίδας, της πίστης και της αιώνιας ζωής».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Τήνο και στους χιλιάδες πιστούς που ταξιδεύουν κάθε χρόνο στο νησί για να προσκυνήσουν στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας. «Κάποιοι μάλιστα κάνουν τη διαδρομή από το λιμάνι μέχρι την εκκλησία γονατιστοί, μεταφέροντας μαζί τους τις προσευχές, την ευγνωμοσύνη και τις ελπίδες τους για ίαση», ανέφερε.

Μαρία Μενούνος: Η εμπειρία στην Παναγία της Τήνου

Η παρουσιάστρια περιέγραψε τη συγκίνηση που ένιωσε όταν βρέθηκε στον ναό και παρακολούθησε από κοντά την αφοσίωση των προσκυνητών.

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«Έχοντας μόλις σταθεί μέσα σε αυτή την εκκλησία, έχοντας προσευχηθεί εκεί και έχοντας δει από κοντά αυτή την αφοσίωση, η σημερινή ημέρα έχει για μένα ένα εντελώς διαφορετικό νόημα», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, εκείνο που την επηρέασε ιδιαίτερα ήταν η συνειδητοποίηση ότι επί γενιές άνθρωποι επισκέπτονται το ίδιο σημείο μεταφέροντας «τις προσευχές, την ευγνωμοσύνη, τον πόνο και την ελπίδα τους».

«Με έκανε να εκτιμήσω ακόμη περισσότερο την πίστη μου»

Η Μαρία Μενούνος σημείωσε ακόμη ότι η εμπειρία της στην Τήνο την έφερε πιο κοντά στην πίστη και στις παραδόσεις με τις οποίες αισθάνεται συνδεδεμένη.

«Η παρουσία μου εκεί με έκανε να εκτιμήσω ακόμη περισσότερο την πίστη μου και τις παραδόσεις που έχουν ενώσει τόσους πολλούς από εμάς εδώ και γενιές», έγραψε.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η παρουσιάστρια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την επίσκεψη στο νησί: «Σήμερα νιώθω ιδιαίτερα ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να ζήσω την Τήνο εκείνη την περίοδο και να κατανοήσω το νόημα αυτής της ημέρας με έναν εντελώς καινούργιο τρόπο».

Η Μαρία Μενούνος ολοκλήρωσε το μήνυμά της ευχόμενη «Χρόνια Πολλά» σε όσους γιόρταζαν τον Δεκαπενταύγουστο και ιδιαίτερα σε όλες τις Μαρίες.