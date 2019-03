Μαρία Μπεκατώρου: Ο λόγος που δεν έχει τσακωθεί ποτέ με τον άντρα της και το φλερτ που δέχεται στη δουλειά της!

Φέτος η Μαρία Μπεκατώρου διανύει την πιο επιτυχημένη της σεζόν. Η ίδια δεν το πιστώνει στον εαυτό της. Απλά, προσπαθεί να το απολαμβάνει! Η αγαπημένη παρουσιάστρια συνεχίζει για δεύτερη σεζόν το επιτυχημένο τηλεπαιχνίδι Still Standing, ενώ το Your Face Sounds Familiarεπέστρεψε στις οθόνες μας για πέμπτη σεζόν με την Μαρία στο τιμόνι του λαμπερού show! Από την άλλη, η παρουσιάστρια του ΑΝΤ1 βιώνει την προσωπική ευτυχία στο πλευρό του συζύγου της, Αντώνη Αλεβιζόπουλου και σ’ εκείνον έχει βρει… το λιμάνι της. Σε συνέντευξή της στο Down Town Κύπρου και στον Αλέξανδρο Πρίφτη αποκάλυψε τον λόγο που δεν έχουν τσακωθεί ποτέ, για το φλερτ που δέχεται στο Still Standing αλλά μίλησε και για τη σχέση της με τον χρόνο… Διαβάστε περισσότερα στο TLIFE