Μαρία Ναυπλιώτου: «Είχα επίμονο θαυμαστή και ένιωσα απειλή, είχα πάρει τηλέφωνο και την Αστυνομία»

Μία σπάνια συνέντευξη έδωσε η Μαρία Ναυπλιώτου και μίλησε τόσο για τον επίμονο θαυμαστή που είχε και την ανάγκασε να ζητήσει τη βοήθεια της αστυνομίας όσο και για τον ρόλο της πρωθιέρειας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008 και στους Χειμερινούς που έγιναν δύο χρόνια αργότερα στο Βανκούβερ.

Μάλιστα, η γνωστή ηθοποιός, μιλώντας στις Rainbow Mermaids αναφέρθηκε στη συγκίνηση του αδελφού της όταν την είδε ως πρωθιέρεια. Μάλιστα, η Μαρία Ναυπλιώτου έκανε αναφορά και στον θάνατο των γονιών της, ενώ είπε τη γνώμη της και για τη Μαρία Κάλλας, που έχει υποδυθεί στο παρελθόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το να είσαι πρωθιέρεια είναι ρόλος, αλλά είναι και δεν είναι, γιατί νομίζω είναι κάτι διαφορετικό. Εγώ δεν περίμενα ότι θα ‘ναι τόσο συγκινητικό.

Πήγα εκεί πέρα στην Ολυμπία το 2008 και κάναμε τις πρόβες, ωραία, είχαμε και πλάκα, είναι και η Άρτεμις Ιγνατίου, η χορογράφος. Τα κορίτσια ήταν θαύμα, έχω κρατήσει ακόμα επαφές με κάποιες ιέρειες. Ωραία ήταν, μέναμε εκεί, γιατί μένεις και αποκομμένος, σε φυλάνε κιόλας… Μπαίνεις σ’ ένα μέρος και μένεις εκεί και δεν βγαίνεις έξω και τα λοιπά. Κάνουμε και τις γενικές δοκιμές και ανάβαμε τη φλόγα κανονικά, που τη φυλάνε μετά σε φαναράκια, σε περίπτωση που εκείνη την ημέρα έχει συννεφιά. Και έρχεσαι με το φαναράκι και ανάβεις τον πυρσό και τον δίνεις μετά στην άλλη που τον κρατάει και τα λοιπά. Και γίνεται η πομπή και εκείνη την ημέρα… έχει συννεφιά», δήλωσε η γνωστή ηθοποιός.

«Έχει απευθείας σύνδεση το CNN και τα λοιπά. Επειδή δεν ανάβει, κόβεται η σύνδεση από το CNN, λέει “μας χαιρετάει, θα γυρίσουμε στα δικά μας”. Εγώ εκεί… Λέω “Δεν έφτασα μέχρι εδώ για να μην ανάψω τη φλόγα” και την άναψα. Το CNN έκανα Breaking News “Άναψε η φλόγα”. Εγώ έβαλα τα κλάματα αμέσως, με το που ανάβει, βάζω τα κλάματα… Βάζουνε κι άλλες τα κλάματα και πάμε όλη την υπόλοιπη πομπή κλαίγοντας. Ήταν συγκινητικό πάρα πολύ. Και αφού το άναψα, βγήκε ο ήλιος. Οι φωτογραφίες είναι με ήλιο», πρόσθεσε για τους Ολυμπιακούς του Πεκίνου η Μαρία Ναυπλιώτου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θυμάμαι, ήταν ο αδερφός μου μέσα, ο Στάθης, γιατί εκεί μπαίνουν μόνο οι πολιτικοί και οι “high” των κρατών και τα λοιπά. Αλλά είχανε μόλις πεθάνει οι γονείς μου τότε και παρακάλεσα να μπει και ο αδερφός μου. Και ήτανε μέσα, στον ναό του Απόλλωνα. Και ο Στάθης, που δεν είναι καθόλου έτσι… συγκινήθηκε και μου λέει “αυτό έπρεπε να σε δει να κάνεις η μαμά”. Ήταν πολύ συγκινητικό. Δεν το περίμενα», εξομολογήθηκε ακόμα.

«Είχα επίμονο θαυμαστή και ένιωσα απειλή. Είχα πάρει τηλέφωνο και την Αστυνομία. αλλά μου είπανε ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Αλλά υπήρχαν και θαυμαστές που μου στέλναν τριαντάφυλλα, ένα χρυσόψαρο!

Και είχαμε τότε, δύο σκυλιά, ένα γάτο και ένα χρυσόψαρο. Το χρυσόψαρο το ονόμασα με το όνομα του θαυμαστή. Και είχε πλάκα γιατί πηγαίναμε: Δύο σκυλιά, ο γάτος, που τον λέγαμε Τούρκο και το χρυσόψαρο. Η μετακίνηση ήταν κάτι το απερίγραπτο μες στο αμάξι», αποκάλυψε στη συνέχεια.

«Μια μέρα πριν κλείσαμε για τον κορονοϊό έχει ήδη αρχίσει η ανησυχία… Είναι στο κοινό μία κυρία, που πνίγεται από την καραμέλα της. Αλλά εμείς δεν το ξέρουμε και αρχίζει και βήχει χωρίς αύριο η γυναίκα, γιατί πνιγότανε. Οι θεατές τρελάθηκαν, αναστατώθηκαν, σηκωθήκανε, η παράσταση σταμάτησε… Βγήκε η κυρία έξω η καημένη… Εντάξει, μετά μάθαμε ότι ήτανε από την καραμέλα. Και μετά πήραμε ένα 10λεπτο διάλειμμα για να ξαναρχίσουμε την παράσταση, να την παίξουμε από την αρχή», είπε αναφερόμενη στην παράσταση «Master Class».

Ήταν λίγο σοκαριστικό. Ξαφνικά ένας άνθρωπος στην αίθουσα έβηξε και σταμάτησε η παράσταση, γιατί και οι θεατές δεν μπορούσαν να συνδεθούνε… Είχαμε μάθει για τον ιό. Την επόμενη μέρα κλείσανε όλα τα θέατρα και μετά έγινε το μεγάλο lockdown. Δηλαδή μετά από μια βδομάδα έγινε το μεγάλο lockdown.

«Έχω πει “όχι” σε πρόταση γάμου», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η Μαρία Ναυπλιώτου, η οποία όπως παραδέχτηκε κάνει συχνά «ταβανοθεραπεία».

«Συχνότατα κάνω… ταβανοσκόπηση και χωρίς καμία ενοχή τα τελευταία χρόνια. Βλέπεις, δουλίτσα έχει γίνει. Ξέρεις τι γίνεται; Γιατί πριν αισθανόμουνα την ενοχή ότι κάτι πρέπει να κάνω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα μίλησε και για τη Μόνιμα Μπελούτσι, αναφέροντας: Την έχω συναντήσει, με είχε καλέσει ο Τομ Βολφ στην παράσταση που έκανε στο Ηρώδειο με τη Μαρία Κάλλας και πήγα και την είδα και μετά τη χαιρέτησα στα καμαρίνια για λίγο… Είναι τόσο όμορφη. Είναι τόσο ζεστή. Γυναίκα, ρε παιδί μου. Θα μου πεις τώρα, τι λες βρε Μαρία “γυναίκα”, τι σημαίνει “γυναίκα”, τι να σου πω τώρα; Γυναίκα, μια ζεστασιά και μια αρχοντιά συγχρόνως και έναν αισθησιασμό μαζί».

Τέλος, η Μαρία Ναυπλιώτου σχολίασε τη Μαρία Κάλλας ως προσωπικότητα, καθώς την υποδύθηκε στο θέατρο με μεγάλη επιτυχία.

«Δεν έχω συναντήσει τόσο σκοτάδι σε κανέναν άλλον άνθρωπο όσο στη Μαρία Κάλλας. Αυτό δηλαδή το ιερό, θελκτικό, καταπονημένο, κατακρεουργημένο τέρας αυτής της τέχνης, ήταν ένα πλάσμα που βίωσε μόνο την καταπίεση, βίωσε bullying, ούτε αναγνώριση από τη μητέρα της -ούτε αναγνώριση, ούτε αγάπη-, εκμετάλλευση και μετά πήγε φυσικά και βρήκε έναν άνδρα ο οποίος τη διέλυσε. Διέπρεψε σε έναν από τους δυσκολότερους καλλιτεχνικούς κύκλους του κόσμου αυτού…

Όπως είχε πει η ίδια, το δύσκολο δεν είναι να φτάσεις – που είναι και δύσκολο να φτάσεις – αλλά είναι να μείνεις. Και ότι πλήρωσε όλες τις επιτυχίες της με τον ιδρώτα και το αίμα της. Και αυτό το βίωσα. Εξερευνώντας την και μπαίνοντας στα παπούτσια της. Και κάποια στιγμή ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Ήταν σε σε εκείνο το σημείο που ένας άνθρωπος μπορεί να εγκλωβιστεί στο σκοτάδι και να μην βγει ποτέ. Και να είναι σαν ένα πουλάκι που χτυπιέται στα… στο κλουβάκι του προσπαθώντας να δραπετεύσει…

Είμαι σίγουρη ότι πέθανε από ραγισμένη καρδιά», δήλωσε η γνωστή ηθοποιός.